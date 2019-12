Anzeige

Der E-Scooter-Anbieter „Tier“ ist seit Donnerstag in Karlsruhe aktiv. 200 schwarz-grüne elektronische Roller stehen im Stadtgebiet zum Ausleihen bereit. Alle Infos zu Preisen, Verfügbarkeit und Regeln hier:

Ab dem 12. Dezember bekommt Karlsruhe als 25. Stadt in Deutschland die E-Scooter der Firma Tier. Das Unternehmen bezeichnet sich in einer Pressemitteilung selbst als „führenden deutschen und europäischen Anbieter im Bereich Mikromobilitätsdienste“.

Wo die Scooter stehen (dürfen)

Zu finden seien die neuen E-Roller an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt, schreibt Tier. Laut App ist das Abstellen der Scooter im Schlossgarten sowie in der nördlichen Innenstadt verboten. Davon betroffen sind auch die Gebiete rund um die Hochschule für Technik und Wirtschaft und große Teile des KITs. Dennoch berichtete am Donnerstagmorgen ein Twitter-Nutzer, „reihenweise“ neue Scooter auf dem Campus gesehen zu haben. Beim Zoo gibt es eine weitere Parkverbotszone.

Weniger Parkverbote als beim Anbieter Voi

Anders als beim Konkurrenzanbieter Voi, der bereits seit einigen Monaten in Karlsruhe aktiv ist, sind aber keine Verbotszonen entlang der Kaiserstraße, in den Fußgängerzonen der Innenstadt oder zum Beispiel am Friedrichsplatz eingezeichnet, wo der Christkindlesmarkt stattfindet.

Verfügbar sind die Tier-Scooter laut Anbieter rund um die Uhr. Der Anbieter Voi, der im September in Karlsruhe an den Start gegangen war, hatte nach einigen Wochen die nächtliche Nutzung am Wochenende eingeschränkt – weil zu viele Betrunkene mit den Scootern Unfälle verursacht hatten.

Mehr zum Thema: Am Wochenende fahren die Karlsruher E-Scooter nur noch bis 23 Uhr

Mitarbeiter sollen die Akkus mit Lastenrad austauschen

Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien solle das tägliche Hin-und-her-Transportieren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäusern überflüssig werden. Mit einer neuen Flotte aus zunächst einem Lastenfahrrad und einem E-Van könne das Team in Karlsruhe leere Batterien vor Ort durch geladene Batterien ersetzen, ohne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nutzen zu müssen.

We are thrilled to provide sustainable mobility to the beautiful city of #Karlsruhe, through a fully owned operations… Gepostet von TIER am Mittwoch, 11. Dezember 2019

Die Scooter seien besonders wintertauglich, schreibt der Anbieter in seiner Pressemitteilung. Die neue Generation sorge mit einem größeren Vorderrad, Hinterradantrieb und einem höheren Gewicht für bessere Bodenhaftung bei winterlichen Straßenverhältnissen. Tier-Scooter hätten eine lange Lebensdauer und seien mit drei Bremsen und doppelter Federung sicher und komfortabel.

Mehr zum Thema: Karlsruher E-Scooter fahren auch im Winter – möglicherweise aber mit Ausnahmen

Wie es funktioniert und was es kostet

Um die Scooter zu nutzen, muss man die Tier-App herunterladen und den Roller starten, indem man den QR-Code am Lenker scannt. Pro Fahrt werden ein Euro Aktivierungsgebühr fällig sowie 15 Cent je Minute. Damit liegen die Scooter preislich auf dem gleichen Niveau wie die von Voi. Gezahlt werden kann mit Paypal oder Kreditkarte.

Nach der Fahrt kann der Roller flexibel an geeigneten Stellen geparkt werden. Wer mit den Scootern fährt, ist durch eine Axa-Haftpflichtversicherung abgesichert.