Anzeige

„Liebe Mutter, was ich bin, habe ich nur deiner Kraft zu verdanken.“ In den einfühlsamen Zeilen dieses Briefs aus einem Schützengraben zum Muttertag im Jahr 1941 lässt sich der Horror des Zweiten Weltkrieges noch nicht erahnen. Ein in Karlsruhe stationierter Soldat wird an die Ostfront versetzt. Im Juli schreibt er den Eltern, dass es in Russland Nahrung „in Hülle und Fülle“ gebe, dafür aber die Kämpfe heftig seien: „Da wird alles abgemurkst.“

Am 1. Dezember dann vielleicht die Vorausahnung des Todes in einem Brief an die Schwester: „Bei uns ist es bitter kalt, wir müssen herumlaufen wie Polarforscher. Ich habe die ganze Scheiße satt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das hier ist.“

Als sie daheim diese Worte liest, ist ihr Bruder schon tot. Sein Name steht heute auf einer Stele eines Soldatenfriedhofs in der südrussischen Stadt Kursk. Seine Gebeine wurden aber nie gefunden.

Der junge Obergefreite aus Furtwangen im Schwarzwald ist einer von rund 4,8 Millionen Kriegstoten und Vermissten, deren Lebensende der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in seinen Online-Datenbanken dokumentiert hat.

Schicksal unzähliger Soldaten des Zweiten Weltkriegs ist noch ungeklärt

Unzählige andere Schicksale von Soldaten bleiben jedoch ungeklärt, und sie geben ihren Nachkommen auch 75 Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht noch keine Ruhe. Im vergangenen Jahr beantwortete der Volksbund rund 81.000 Anfragen zu Gefallenen und Vermissten.

Mehr zum Thema: Deutschland gedenkt der Befreiung vom Nationalsozialismus

Manche Angehörige nehmen die aufwändige Suche in Totenlisten und Archiven selbst in die Hand, um die Lücken in ihren Familienchroniken zu schließen.

Bruchsalerin Anna Brauch erforscht Geschichte ihres Großvaters

Bereits mit 14 Jahren beschloss Anna Brauch, dass sie irgendwann mal in Archiven nach Information über ihre Ahnen suchen wird. Dazu lernte die Bruchsaler Schülerin von ihrer Oma sogar die deutsche Kurrentschrift – um sie später wieder zu vergessen.

Die Gelegenheit bot sich jedoch, als Brauch am Ende ihres Lehramtsstudiums eine Arbeit über den Quellenwert von privaten Dokumenten für die Geschichtsforschung verfasst hat. Nach dem Tod der Großmutter hatte sie die alten Kriegstagebücher von Theodor Brauch erhalten.

Die angehende Lehrerin wusste über ihren 1997 verstorbenen Großvater nicht sehr viel. Zudem hatte der Leiter einer Östringer Schule in seiner Familie nicht gerne von der Zeit als Soldat der Wehrmacht gesprochen. Nun lagen die in Kurrentschrift verfassten Aufzeichnungen vor ihr und wollten entdeckt werden.

Mir war bange vor dem, was ich erfahren würde: Man weiß ja nicht, ob der eigene Großvater in der NS-Zeit vielleicht ein Unrecht begangen hat. Anna Brauch aus Bruchsal

„Mir war bange vor dem, was ich erfahren würde: Man weiß ja nicht, ob der eigene Großvater in der NS-Zeit vielleicht ein Unrecht begangen hat“, so die 29-Jährige. „Aber meine Befürchtungen waren unbegründet: Er war weder Parteimitglied noch an Kriegsverbrechen beteiligt und wurde entlastet.“

Laut Brauch hatte sich der junge Funker als guter Beobachter erwiesen – erst in Afrika, später dann in Russland und der Ukraine. „Er beschreibt die Schlachten detailliert und eher sachlich. Trotzdem sind die Passagen erschütternd, und ich wollte es mir nicht ausmalen, wie es wirklich war.“

Mehr zum Thema: Ettlinger über Ende des Zweiten Weltkriegs: „Ohne Schutzengel wäre ich Kanonenfutter geworden“

Traumatisches Ereignis an der Front

Sie erzählt von einem traumatischen Ereignis für Theodor Brauch, der einmal eine Nachricht nicht verstanden und den Absender per Funk gebeten hatte, sie zu wiederholen. Doch es war zu spät: Der Kamerad, der aus letzter Kraft um Hilfe gebeten hatte, war gefallen: „Es hat meinen Großvater sehr gequält, dass er in dieser Situation nicht geholfen hat.“

Die junge Frau hatte beim Lesen das Gefühl, aus dem Gemetzel des Krieges eine lebendige Stimme ihres Vorfahren zu hören, der damals etwa so alt gewesen war wie sie jetzt. Anna Brauch glaubt, dass die Arbeit mit den Tagebüchern sie verändert hat. „Ich bin froh, heute in Frieden leben zu dürfen“, sagt die Bruchsalerin. „Es ist wirklich ein großes Privileg.“

Zweiter Weltkrieg

Vor 75 Jahren endete der tödlichste Militärkonflikt der Menschheitsgeschichte. Im Verlauf des Krieges wurden mehr als 17 Millionen deutsche Männer zur Wehrmacht einberufen. Hinzu kamen rund eine Million Angehörige der Waffen-SS. Allein in Heer und Luftwaffe der USA dienten gegen Kriegsende etwa zehn Millionen Soldaten, in der Sowjetunion weitaus mehr.

Der Krieg in Europa und Asien kostete zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben, die meisten davon waren Zivilisten. Deutschland zählte 6,3 Millionen Tote, mit 27 Millionen Toten hatte die Sowjetunion die größten Verluste. Die USA beklagten in Europa und im Pazifik-Raum 405.000 Opfer. US-Atombomben töteten etwa 150.000 Japaner auf der Stelle.

Zu den Opfern gehören auch rund sechs Millionen von den Nazis ermordete Juden. Nach Kriegsende waren elf Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Aus sowjetischen Lagern kehrten zwei Millionen von 3,3 Millionen zurück, die letzten 1956. Etwa 5,7 Millionen sowjetische Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft, 3,3 Millionen überlebten das nicht. In den Wirren zwischen 1944 und 1947 kamen bis zu zwei Millionen Flüchtlinge ums Leben.

Gemessen an den Grenzen von 1937 verlor das Deutsche Reich im Krieg rund 114.000 Quadratkilometer oder 24 Prozent seines Staatsgebietes (Pommern, Schlesien, Ostpreußen, Ostbrandenburg). dpa

Christian Bauer aus Pfinztal arbeitet Geschichte seines Urgroßvaters auf

Solche Gedanken treiben auch Christian Bauer um. Erst vor kurzem fand der Verwaltungsbeamte aus Pfinztal heraus, dass sein im Juli 1943 getöteter Urgroßvater in Russland auf einem militärischen „Heldenfriedhof“ begraben liegt.

Auch interessant: Gaggenauer spricht über russische Kriegsgefangenschaft – Verbundenheit mit Uglitsch

Das Schicksal von Karl Binge war lange Zeit ein Rätsel für seine Nachfahren. Der Soldat hatte von der Front keine Briefe nach Hause geschickt. Ein Foto vom letzten Heimaturlaub Anfang 1943 war das Einzige, was der Familie als Erinnerung an Binge blieb. „Er wusste damals, dass er nicht wiederkommen wird, und sagte das seiner Frau“, erzählt Bauer.

Der 33-jährige Reserveoffizier der Bundeswehr sieht Parallelen: „Mein Urgroßvater starb etwa in meinem Alter. Wie ich war er beim Militär und hatte zwei Kinder. Nur hatte er nicht das Privileg, sie aufwachsen zu sehen.“

Aber wie waren seine letzten Tage? Christian Bauer aus Pfinztal

Aus Archiven erfuhr Bauer, dass sein Vorfahre zuletzt als Wachsoldat bei einer Dulag-Wachkompanie einer Landschützen-Bataillon eingesetzt wurde. „Aber wie waren seine letzten Tage? Gab es Kampfhandlungen? Einen Gefangenenausbruch? Einen Unfall? Das wissen wir leider nicht.“

Der Krieg bleibt für Christian Bauer ein Teil der eigenen Geschichte. „Bei Familientreffen reden wir offen darüber, obwohl man nicht genau weiß, was die Großväter damals getan haben“, sagt er.

Die Urenkel der gefallenen Soldaten schleppen keinen Ballast mit sich herum Volker Schütze, Vertreter des Volksbundes in Karlsruhe

Diese Unbefangenheit ist in den Augen von Volker Schütze ein Grund dafür, warum der Krieg ein Dreivierteljahrhundert nach dessen Ende auf großes Interesse stößt.

„Auch auf Facebook werden wir von Menschen angesprochen, die nach ihren Verwandten suchen. Heute braucht sich keiner dafür zu entschuldigen. Die Urenkel der gefallenen Soldaten schleppen keinen Ballast mit sich herum, und der Nationalsozialismus ist inzwischen so gut aufgearbeitet, dass sich die jüngere Generation dem schwierigen Thema ohne Bedenken nähern kann“, sagt der Vertreter des Volksbundes in Karlsruhe.

Volksbund hat seit 1990 über 900.000 Kriegstote umgebettet

Die gemeinnützige Organisation kümmert sich um die Kriegsgräberstätten im Ausland. Sie hat seit 1990 mehr als 900.000 Kriegstote umgebettet und damit vielen Angehörigen geholfen, ihre privaten „Orte der Trauer“ zu finden. Für Schütze ist es sehr wichtig, das Gedenken mit Friedens- und Versöhnungsarbeit zu verbinden.

Auch interessant: Bis zur letzten Patrone? Wie der Zweite Weltkrieg in Karlsruhe endete

Dieses Jahr habe die Corona-Krise die Pläne des Volksbundes durchkreuzt, bedauert der Geschäftsführer. „In Karlsruhe mussten wir die Veranstaltung unter dem Motto ,Nie wieder‘ zum Weltkriegsende absagen.

In Berlin war am 8. Mai ein Staatsakt mit dem Bundespräsidenten zum Start des europäischen Begegnungsprojekts Peace Line mit 500 Jugendlichen geplant.“ Diese Veranstaltungen sollen nun später nachgeholt werden.