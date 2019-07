20-jähriger Pflegehelfer soll Seniorinnen misshandelt haben

Anzeige

Ein 20-jähriger Pflegehelfer steht in Verdacht, seit Mitte April drei ältere, pflegebedürftige Frauen in einem Seniorenheim im nördlichen Landkreis Karlsruhe misshandelt zu haben. Das erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Nach bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Bruchsal erhielt eine 20 Jahre alte Zeugin von dem Pflegehelfer über einen Messenger-Dienst kommentarlos ein Video. Darauf war unter anderem zu erkennen, wie der Filmende eine 84-jährige Frau körperlich angeht.

Hilfe zum BNN-Newsletter

Datenschutzerklärung

20-Jährige reagiert gedankenschnell und sichert Video

Die Zeugin, die den Absender nicht kannte, reagierte laut Mitteilung gedankenschnell und sicherte das Video, bevor sich dieses selbst löschen konnte. Die 20-Jährige konnte das Pflegeheim ausfindig machen. und informierte die Einrichtung umgehend. Der Verdacht der Verantwortlichen dort fiel auf einen ihrer Mitarbeiter. Sie schalteten die Polizei ein und stellten den 20-Jährigen frei.

Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Pflegehelfer. Bislang stehen ähnliche Übergriffe an zwei weiteren pflegebedürftigen Frauen des Heims im Alter von 80 und 89 Jahren im Raum. Weitere Ermittlungen, auch an einer früheren Arbeitsstelle des Beschuldigten, dauern an.

Polizeisprecher Ralf Minet lobte die 20-jährige Frau: „Sie hat vorbildlich gehandelt und alles richtig gemacht.“

BNN