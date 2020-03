A5 zwischen Bruchsal und Kreuz Walldorf wegen Sanierung am Wochenende zeitweise gesperrt

Anzeige

Pendler aufgepasst: Wegen Sanierungsarbeiten auf der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal wird die Straße in Richtung Karlsruhe über das Wochenende vom Abend bis zum frühen Morgen jeweils gesperrt.

Die A5 Richtung Karlsruhe wird von Freitag, 6. März, bis Montag, 9. März, von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich vom Autobahnkreuz Walldorf bis zur Anschlussstelle Bruchsal.

Der Grund für die Sanierung: Laut Informationen des Regierungspräsidiums Karlsruhe sorgten die starken Niederschläge in den letzten Wochen zusammen mit dem vielen Verkehr – vor allem dem Schwerverkehr – für Schäden im Straßenbeton.

Umleitungen

Der Verkehr aus Richtung Mannheim wird an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim über die B36 zur Anschlussstelle Bruchsal geleitet. Der Verkehr von Heilbronn wird an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die B3 zur Anschlussstelle Bruchsal geleitet. Der Verkehr aus Frankfurt wird am Autobahnkreuz Walldorf auf die A6 in Richtung Heilbronn geleitet und folgt dann der Umleitungsbeschilderung zur Anschlussstelle Bruchsal über die B 3.

BNN