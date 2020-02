Anzeige

Große Sorge um die künftige Sicherheit der klinischen Notfallversorgung macht sich die Regionale Kliniken Holding (RKH), die im Landkreis Karlsruhe, Ludwigsburg und dem Enzkreis neun Kliniken betreibt. In einem Schreiben an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beklagt die RKH nun ihre Situation. Besonders mit Blick auf eine drohende Grippewelle oder der weiteren Ausbreitung des Coronavirus stelle die Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung die Kliniken ein Hindernis dar.

„Unsere Kliniken arbeiten aktuell an der absoluten Auslastungsgrenze, um ihrem wichtigsten und vornehmsten Auftrag, der Versorgung medizinischer Notfälle, gerecht zu werden“, heißt es in dem Schreiben, das im Namen von dem RKH-Geschäftsführer Jörg Martin an Minister Spahn versendet wurde.

Weitere Eskalationen gefährden Patientenversorgung

Jede weitere Eskalation des Notfallaufkommens, dazu zählt neben der saisonalen Grippewellen auch die angespannte Lage durch Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, würde unweigerlich dazu führen, dass Patienten nicht mehr behandelt würden können.

Vorhandene Restkapazitäten der Kliniken dürfe man aufgrund der seit 2018 geltenden Verordnung nicht ohne Strafe auffüllen: Diese legt fachabhängig eine Höchstzahl an Patienten pro Pflegekraft fest. Dennoch betont Martin in einer späteren Pressemitteilung, dass die Versorgung für Patienten mit einer Grippe- oder Coronavirus-Infektion, die stationär versorgungspflichtig sind, in den RKH Kliniken durch einen Stufenplan gewährleistet sei.

Untergrenze steht Notfällen im Weg

Susanne Stalder, Regionaldirektorin der RKH-Kliniken in Bruchsal und Bretten, erklärt dazu an einem Beispiel: Eine Station mit 44 Betten benötige aufgrund der Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung pro Schicht eine gewisse Anzahl an qualifizierten Pflegekräften. Mit der derzeitige Personalausstattung dürfe man aber nur 40 davon belegen. Diese vier Betten würden dann wiederum für die Versorgung der Patienten fehlen.

Strafzahlungen werden in Kauf genommen

Beide Häuser in Bretten und Bruchsal seien zu über 90 Prozent belegt. Die Kliniken seien etwa durch Grippe-Fälle bereits an ihren Grenzen. Die Notfallversorgung habe jedoch immer Vorrang. Strafzahlungen, die bei Bruch der Untergrenzenverordnung drohen, nehme man seit Januar in Kauf, so Stalder. Denn einfach verlegen können man Kranke nicht. Schließlich seien alle Kliniken in der Region ausgelastet.

Helfer zählen auf dem Papier nicht

Eine Unterversorgung in dem Sinne gebe es aber nicht, sagt Stalder. Krankenpflegehelfer etwa betreuen Patienten, zählen aber auf dem Papier mit Blick auf die Verordnung nicht. Diesen Punkt greift auch das Schreiben der RKH an Spahn auf.

Fachpersonal fehlt zur Umsetzung der Verordnung

Grundsätzlich begrüße man die Regelung, so Geschäftsführer Martin. „Die gegenwärtige Realität stellt sich jedoch ganz anders dar: Praktisch jedes Krankenhaus hatte und hat zur Umsetzung der Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung personellen Aufstockungsbedarf, und dies bei einem de facto leer gefegten Arbeitsmarkt.“ Die erforderliche Zahl an Gesundheits- und Krankenpflegern sei kurzfristig nicht rekrutierbar, heißt es weiter.

RKH fordert Umdenken

„Diese Situation erfordert ein schnelles Umdenken in der Politik, um die Versorgung insbesondere von Notfallpatienten, Intensivpatienten aber auch von Frühchen in Ihrem Landkreis nicht zu gefährden“, so Jörg Martin. Der Ernst der beschriebenen Lage gebe den Kliniken Anlass, eindringlich um Unterstützung und Änderungen zu bitten.

