„Falscher Polizist“: Immer mehr Fälle rund um Karlsruhe

Anzeige

Immer mehr Trickdiebe bringen als falsche Polizisten Senioren am Telefon um ihre Ersparnisse. Die Polizei Karlsruhe setzt im Kampf gegen sie auf Prävention. Denn die Opfer verlieren oft ihre ganzen Lebensersparnisse.

Täglich landen bei Kriminalhauptkommissar Michael Kuhn im Betrugsdezernat des Polizeipräsidiums Karlsruhe neue Fälle auf dem Schreibtisch. Die Fallzahlen, gerade mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“, sind in den vergangenen Jahren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe rapide gestiegen.

„Im Jahr 2015 gab es in Karlsruhe quasi keine Fälle, auch keine Versuche. Mittlerweile müssen wir pro Jahr etwa 500 Fälle dieser Art verzeichnen“, erklärt Kuhn, warum die Delikte „Falscher Polizeibeamter“ und der Enkeltrick aktuell Sorgenkinder der Polizei sind.

Mehr zum Thema: Mit diesen Tricks betrügen Verbrecher Senioren

Die Täter waren 2019 zweimal mit dem Enkeltrick und fünfmal als „Falsche Polizeibeamte“ erfolgreich, bei den restlichen Fällen blieb es beim Versuch. Michael Kuhn distanziert sich aber aufgrund der Zahl der vollendeten Taten im Vergleich zu den Versuchen von einem „nur“ zu sprechen.

Die Opfer sind gezielt ältere Menschen – oft alleinstehend, mit nachlassendem Seh- und Hörvermögen, mit einem gewissen finanziellen Polster. Das mache die Taten besonders verwerflich, so Kuhn. „Der Schaden, wenn er eintritt, ist alles“, erklärt er. „Die Menschen verlieren am Lebensabend alles, die fassen keinen Fuß mehr.“

Die Menschen verlieren am Lebensabend alles, die fassen keinen Fuß mehr. Michael Kuhn, Kriminalhauptkommissar

Bei beiden Betrugsmaschen spielen die Täter mit falschen Identitäten. Sie geben sich am Telefon als Verwandte, Enkel oder eben als falsche Polizisten aus und versuchen unter verschiedenen Vorwänden, die Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben.

Mehr zum Thema: Enkeltrickbetrug in Karlsruhe vereitelt

„Die rufen solange an, bis alles weg ist“, erklärt Kuhn, wie sehr die Betroffenen von den Tätern unter Druck gesetzt werden. Dabei nutzten die Täter eine spezielle Technik – Call ID Spoofing genannt –, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer vortäuscht. Und die Täter sind erfinderisch. Mittlerweile gibt es auch Fälle, bei denen sich die Täter als mit dem Coronavirus infizierte Angehörige ausgeben, die Unterstützung für die Behandlung bräuchten.

Opfer verlieren komplette Ersparnisse

Der Kriminalhauptkommissar erinnert sich an einen Fall, bei dem die Täter eine alleinstehende Frau gegen 23 Uhr anriefen und die ganze Nacht wach hielten, nur für eine halbe Stunde gegen 3 Uhr am Morgen durfte sie sich hinlegen. „Völlig übermüdet hat sie am nächsten Tag nur noch die Anweisungen befolgt“, erzählt Kuhn, „die Täter machen das äußerst professionell.“ Mit existenziellen Folgen: Die Opfer verlieren hohe Geldbeträge oder im schlimmsten Fall ihre kompletten Ersparnisse.

Die meisten Fälle bleiben ungeklärt

„Das beschäftigt mich auch persönlich sehr“, erzählt der Kriminalhauptkommissar von seinen Begegnungen mit den Opfern, die im Leben keine Möglichkeit mehr hätten, solche Summen wieder anzusparen. Oftmals seien es die Rücklagen für die eigene Beerdigung.

Mehr zum Thema: Falscher Polizist geht echter Polizei ins Netz

„Das Geld ist weg“, macht Kuhn keine Hoffnung auf Schadensbegrenzung. In den meisten Fällen werden nur die Handlanger erwischt, wenn das Geld schon lange auf dem Weg zu den Hintermännern im Ausland außerhalb der EU ist.

Diese konspirative kriminelle Energie macht die Arbeit für die Ermittler schwer, denn die Täter hinterlassen keine Fingerabdrücke, Mobiltelefone werden entsorgt, die ausländischen SIM-Karten sind nicht registriert.

Auch interessant: Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Baden-Württemberg steigt

„Wir arbeiten konsequent alle Ermittlungsansätze ab und hoffen auf Fehler der Täter, dieser wird dann konsequent ausgenutzt“, erklärt Kuhn. Der überwiegende Teil der Fälle bleibe aber wegen der überschaubaren Ermittlungsansätze ungeklärt, die Aufklärungsquote liege zwischen drei und fünf Prozent.

Angehörige reagieren mit Unverständnis

Zurück bleiben die Opfer, bei denen die Tat laut Kuhn „eine extreme Scham“ auslöst. Sie könnten es kaum verschmerzen, dass sie trotz ihrer großen Lebenserfahrung auf eine solche Masche hereingefallen sind. „Die Betroffenen versuchen, es für sich zu behalten und bitten uns, ja keinem Angehörigen davon zu erzählen“, erzählt der Kriminalhauptkommissar.

Auch interessant: Betrüger erbeuten mit Enkeltrick 30.000 Euro in Linkenheim-Hochstetten

Die Angehörigen würden oft mit Unverständnis reagieren. Dabei würden gerade sie eine wichtige Rolle beim Schutz vor den Betrugsmaschen spielen. „Das Beste für die Opfer ist, dass die Tat erst gar nicht passiert“, betont Kuhn den Stellenwert der Prävention.

Kinder und Enkel sollten regelmäßig nach den Eltern und Großeltern schauen, mit ihnen über die Betrugsmaschen sprechen und eventuell Vorkehrungen wie ein Vieraugenprinzip bei der Bank oder das Löschen des Telefonbucheintrags treffen.

Polizei schult Bankmitarbeiter und Taxifahrer

Die Polizei selbst hat im Jahr 2019 die Mitarbeiter von etwa 90 Bankfilialen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sowie 70 Taxifahrer über die Delikte aufgeklärt und geschult, wie sie mit möglichen Opfern umgehen sollen. Sollten sie im Gespräch mit Senioren ein „komisches Bauchgefühl“ haben, sind sie angehalten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Zudem informiert die Polizei auf Wochenmärkten, in Vorträgen, über soziale Medien oder wie in einer Themenwoche 2019 über die Tricks der Täter.

Die Polizei rät zur Prävention und gibt folgende Hinweise:

Die Polizei ruft niemals von der 110 an.

Die Polizei fragt nie, ob Wertsachen oder Geld zu Hause sind.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Legen Sie im Zweifel auf und rufen die Polizei. Zuvor aber richtig auflegen.

Tipps für Angehörige: