Architekten geben Einblicke: So könnte das Areal rund ums Ettlinger in Karlsruhe künftig aussehen

Städte entwickeln sich, so auch Karlsruhe. Eines für Architekten derzeit sehr spannendes Areal ist der Bereich am Ettlinger Tor. Vier internationale Architekturbüros tüfteln an ihren Plänen und haben jüngst ihre Vorstellungen mit und ohne das bestehende Landratsamt virtuell präsentiert.

Bei der Zukunftsplanung ist vorerst noch Flexibilität vonnöten. Das Areal der Ettlinger Tor-Südwestseite wird städtebaulich neu erfunden. Doch ein markantes Wahrzeichen an der Kriegsstraße macht es sowohl für die Stadt sowie den Landkreis Karlsruhe als auch für die an der Werkstatt zur Gestaltung teilnehmenden Architekten spannend: Das Hochhaus des Landratsamtes steht unter Denkmalschutz.

Das Verfahren, ob diese Einschätzung weiter Bestand hat, und die dazugehörige Petition gegen einen Abriss sind noch immer offen. Bis die Entscheidung fällt, beschäftigen sich die eingereichten Entwürfe mit beiden Versionen. Diese geben erste konkrete Ausblicke darauf, wie sich Stadtbild an dieser Stelle verändern könnte. Dieses erstreckt sich vom heutigen Kombi-Pavillon „K“ und dem Staatstheater über die Straßenkreuzung Ettlinger Tor bis zum Landratsamt.

Vier Architekturbüros tüfteln an Karlsruhes Zukunft

Eine Komposition zahlreicher Hochhäuser mit grünen Dächern, Parkanlagen und moderne Bürogebäude: Vier internationale Architekten-Büros verwandeln die Südwestseite des Ettlinger Tors in kreative Zukunftsareale. Wer von ihnen letztlich die Stadt gestalten darf, wird Anfang Juli nach dem letzten von insgesamt vier Werkstattverfahren entschieden. Bis dahin arbeiten die Büros weiter Vorschläge für ihre finalen Versionen ein. Ihre Entwürfen stellten sie der Öffentlichkeit sowie den beteiligten Akteuren im Mai zuletzt virtuell vor.

Zentrales Gebäude des Areals ist das Landratsamt Karlsruhe. Dazu zählen neben dem Hochhaus auch der Langbau und das Kasino. Das gesamte Ensemble – bis hin zur Tiefgarage und den Einbauschränken – steht unter Denkmalschutz. Der Landkreis entschied sich bereits im Januar 2019 für seine präferierte Lösung: Der Denkmalschutz soll aufgehoben werden, ein Neubau entstehen und alles Bestehende abgerissen werden. Das alles soll, laut Zeitplan der Kreisverwaltung 2023 beginnen.

Landratsamt: Abriss oder Neubau?

Zahlreiche Untersuchungen zeigten, dass bei einer Sanierung nur noch das Gerippe bleiben würde. Die Belastung mit Schadstoffen des Baus aus den 60er Jahren ist zu groß. Doch noch läuft das denkmalschutzrechtliche Verfahren. Ebenfalls ohne Ergebnis ist die beim Land eingereichte Petiton, die sich gegen das Vorhaben richtet. Erst wenn beides entschieden ist, steht fest, ob das alte Landratsamt bei den Zukunftsplänen fester Bestandteil oder neu zu denken ist. Bis dahin zeigen die Architekten Lösungen für beide Szenarien.

Teilnehmer des Verfahrens sind die Büros Bertholdkrass space & options aus Karlsruhe, Cobe sowie Max Dudler aus Berlin und MVRDV aus Rotterdam. Gemeinsam mit einem Begleitgremium, bestehend aus Vertretern des Landkreises und der Stadt Karlsruhe, dem Land sowie externen Fachleuten und Bürgern, diskutieren die Architekten ihre Ideen. Beginn des Werkstattverfahrens war im Januar 2020.

Im Folgenden die Entwürfe der einzelnen Büros aus der Werkstatt:

Max Dudler Architekten AG aus Berlin:

MVRDV aus Rotterdam:

berchtoldkrass space&options aus Karlsruhe:

COBE aus Berlin:

