Autismuszentrum Bruchsal bangt um Therapie und Finanzen

Durch die Corona-Pandemie bricht für viele der Alltag weg. Besonders schlimm trifft es Autisten, sie sind auf klare Strukturen angewiesen. Beim Autismuszentrum Bruchsal fürchtet man zudem um die Finanzen: Unklar ist, ob nicht gehaltene Therapieeinheiten auch bezahlt werden.

Durch die Corona-Pandemie brechen Struktur und Alltag immer weiter weg – für viele eine beängstigende Situation. Menschen mit Autismus trifft der Verlust ihrer Tagesstruktur jedoch noch härter. Oft wurde die über Jahre aufgebaut, erklärt Uschi Vocke. Sie hat die therapeutische Leiterin im Autismuszentrum Bruchsal inne. Der private Anbieter ist an drei Standorten tätig.

Durch die ungewohnte Situation müssten Menschen mit Autismus nun mehr Energie aufbringen, um durch den Tag zu kommen, so Vocke. Neue Tagesabläufe müssen entwickelt, neue Regeln vermittelt werden. Die Therapie können Vocke und ihr Team aktuell noch aufrechterhalten – solange niemand an Corona erkrankt.

Doch eine Anpassung der Therapiemaßnahmen ist nicht so ohne Weiteres möglich. Viel kann dank moderner Medien weitergeführt werden, aber nicht alles. Etwa die Hälfte der Klienten kommt noch ins Autismuszentrum, vereinzelt findet die Therapie im häuslichen Umfeld statt.

Leistungsträger halten sich zur Finanzierung noch weitgehend bedeckt

Die 210 Mitarbeiter des Autismuszentrums gelten als systemrelevant, betont Ulrich Zimmermann. Er hat die Gesamtleitung der heilpädagogischen Praxen und des Autismuszentrums inne. Zimmermann sorgt sich, nicht nur um die Gesundheit seiner Angestellten und Klienten. Auch die finanzielle Zukunft ist ungewiss. Einige Leistungsträger haben angekündigt, Therapieeinheiten nicht bezahlen zu wollen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können.

Über Monate und Jahre aufgebaute Strukturen würden den Bach runtergehen. Ulrich Zimmermann, Leiter Autismuszentrum Bruchsal

Vom Sozialamt des Landkreises Karlsruhe hat Zimmermann mittlerweile die Zusage, dass alle Leistungen bis zum 19. April bezahlt werden, auch wenn sie nur teilweise oder nicht erbracht werden konnten. Andere Ämter halten sich noch bedeckt. Für Zimmermann ist aber klar, dass er seine Klienten nicht im Stich lassen kann. Eine längere Pause würde den Therapieerfolg maßgeblich beeinträchtigen, mitunter völlig zerstören. „Über Monate und Jahre aufgebaute Strukturen würden den Bach runtergehen“, betont er.

Autisten müssen Corona-Krise aufarbeiten

Besonders wichtig sei es, die Corona-Krise so aufzuarbeiten, dass Autisten sie auch verstehen könnten und sich nicht aus aufgeschnappten Schlagworten eine eigene Realität zusammenfügten, erklärt Vocke. Warum begrüßen sich die Menschen nicht mehr mit Handschlag? Warum werden sie das irgendwann wieder tun? All das sind Fragen, die beantwortet werden wollen.

Vocke schätzt, dass die Aufarbeitung der Corona-Krise für Menschen mit Autismus bis zu einem Jahr lang dauern wird. Sie ist überzeugt, dass die große Aufgabe der Nachbegleitung auch darin liegen wird, dass Menschen mit Autismus gestärkt aus der jetzigen Situation gehen und neue Handlungsweisen für sich finden.

Karlsruher Autist kommt gut mit Sozialer Distanz klar

Es gibt aber auch jene, die der Krise etwas Positives abringen – zum Beispiel, dass das unliebsame Händeschütteln entfällt. „Darauf warte ich schon sehr lange“, sagt Frederik Reske. Der 26-Jährige studiert Bioingenieurswesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und hat das Asperger-Syndrom.

Soziale Kontakte und körperliche Nähe fallen ihm schwer. „Mit einer Person zu interagieren, geht ganz gut“, sagt Reske. Mit steigender Zahl der Gesprächspartner jedoch fällt es ihm schwerer, allen Aufmerksamkeit zu schenken. Erst, wenn die Gruppe so groß ist, dass jedes Mitglied wieder anonym wird, sinkt sein Stresslevel. Überfordert ihn der soziale Kontakt, kann es auch passieren, dass er verstummt.

Nun, da alle Menschen auf der Straße Abstand halten, fallen Autisten wie er nicht mehr auf, sagt Reske. Denn niemand könne sagen, ob man den Abstand zu anderen aus medizinischen oder psychologischen Gründen einhält. Sein Alltag hat sich durch Corona nur in manchen Aspekten verändert.

Aus einer Krise kann man eine Chance erwecken. Frederik Reske, Student mit Asperger-Syndrom

Normalerweise würde er in der Prüfungsphase zu Hause sein und für die Klausuren lernen, erklärt er. Jetzt sei er zu Hause und lerne für die Wiederholungsklausuren, die hoffentlich stattfinden. Gruppen- und Einzeltherapiesitzungen könnten nur noch über eine Konferenzschaltung stattfinden.

Angst vor dem Coronavirus habe er, räumt Reske ein, aber Angst vor Krankheiten habe er grundsätzlich. Er hoffe, dass sich die neuen Hygienestandards auch nach der Pandemie halten werden, denn auch normale Krankheiten verbreiten sich per Handschlag. „Aus einer Krise kann man eine Chance erwecken“, sagt Reske.

Hintergrund: Autismus

Autismus oder Austimusspektrumsstörung ist eine tief greifende Entwicklungsstörung und offiziell als Behinderung anerkannt. Neben dem Asperger-Syndrom gibt es den frühkindlichen und atypischen Autismus, erklärt die therapeutische Leiterin des Autismuszentrums, Uschi Vocke.

Menschen mit Autismus zeigen Defizite in der Kommunikation, der Interaktion und im Verhalten. Die Symptome sind jedoch sehr individuell ausgeprägt und reichen vom Problem in der sozialen Interaktion bis hin zu kognitiven Beeinträchtigungen.

Therapeutische Maßnahmen sind unter anderem Gesprächstherapien. Bei jüngeren Betroffenen findet die Therapie häufig spielerisch statt, bei kognitiv Betroffenen meist in der Etablierung von klaren Strukturen, Abläufen und Regeln. Wichtig bei der Therapie ist die Elternbegleitung. Nur so können Menschen mit Autismus gelernte Verhaltensweisen gut abrufen.