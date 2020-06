Bedingt hilfsbedürftig: Wie der Corona-Stillstand die Sportvereine trifft

Anzeige

Am Dienstag hat die Landesregierung eine Soforthilfe-Programm für Sportvereine beschlossen. In dem Topf liegen zunächst einmal rund zwölf Millionen Euro für die mehr als 11.000 Vereine im Land. Die Folgen des Corona-Stillstands sind für die Vereine aber sehr unterschiedlich, wie auch der Blick in den Kreis Karlsruhe zeigt.

Corona hat den Sport zunächst flächendeckend und ohne Unterschied getroffen: nichts ging mehr, nirgendwo. Doch in der aktuellen Phase der Lockerungen wachsen die Differenzen.

Während im Tennis der Spielbetrieb startet, kann in anderen Sportarten immer noch nur eingeschränkt trainiert werden. Oder noch gar nicht. Auch die finanziellen Folgen der Zwangspause treffen die Clubs unterschiedlich, insgesamt aber längst nicht so hart wie etwa den Kulturbetrieb.

Ampeln stehen überwiegend noch auf „dunkelgrün“

Die Ampeln der Clubs stünden auf „dunkelgrün“, schätzt Martin Lenz die Lage ein. Gleichwohl ist der Karlsruher Sportdezernent und Präsident des Badischen Sportbundes (BSB) froh, „dass eine landesweite Lösung für eine Soforthilfe gefunden wurde“.

Nach dem Landesbeschluss von Dienstag stehen dem Amateursport als Soforthilfe rund zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Ausgenommen sind von diesem Rettungsschirm rein wirtschaftliche Bereiche, wie Gaststätten oder auch kommerzielle Angebote für Nicht-Mitglieder.

Vorteil Ehrenamt und treue Mitglieder

„Wir werden jetzt das Programm prüfen und wenn Hilfsangebote für uns passen, diese auch in den nächsten Tagen beantragen“, sagt Mathias Tröndle, der Vorsitzende der Turnerschaft Durlach. Zwar sei der Club vom Lockdown getroffen, Tröndle spricht aber von einem „blauen Auge“. Der Vorteil für die gut 1.300 Mitglieder starke TSD: Es gibt weder hauptamtliche Kräfte noch kommerzielle Angebote.

„Wir haben auch keine Austritte zu beklagen“, hebt Tröndle hervor. Die gibt es beim FV Leopoldshafen zwar, „aber wir kommen noch klar“, sagt der Vorsitzende Arnold Hofheinz. Den FVL trifft freilich wie viele Vereine der leere Fest-Kalender: Einnahmen durch eigene oder die Teilnahme an Veranstaltungen sind wichtige Posten für die Club-Kassen.

Geholfen hat den Karlsruher Vereinen, dass die Stadt die sonst im Juni fälligen Jahres-Zuschüsse schon im April überwies. Zudem profitieren Vereine davon, dass Mitgliedsbeiträge in der Regel Anfang des Jahres eingezogen werden. Bei der ESG Frankonia geschieht dies halbjährlich, „bislang halten sich die Kündigungen und Neueintritte nahezu die Waage“, berichtet die Vorsitzende Christin Wilke. Stand jetzt müsse die ESG nicht von der Soforthilfe Gebrauch machen.

Erst müssen eigene Rücklagen genutzt werden

Dies gilt auch für den SSC Karlsruhe – aus anderen Gründen. Zwar habe der Verein „in verschiedenen Bereichen starke Einnahmeverluste hinnehmen müssen“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Birgit Berg. Jedoch verfüge der SSC aktuell dank Rücklagen für dieses Jahr geplante Sanierungen noch um ausreichend Mittel.

Das Soforthilfe-Programm regelt, dass Clubs zunächst ihre eigenen liquiden Gelder einsetzen müssen. Der SSC befürchtet aber negative Auswirkungen auf künftig notwendige Sanierungen. Zudem sei schwer einzuschätzen, wie sich das Jahr weiterentwickelt und welche Auswirkungen für 2021 zu erwarten sind.

Clubs mit großem Kampfsport-Angebot hart getroffen

Eine Frage, die sich speziell auch für Vereine mit großem Kampfsportangebot stellt. Der Polizeisportverein Karlsruhe rechnet bislang mit einem finanziellen Schaden von rund 60.000 Euro, Minderausgaben wie Strom, Wasser oder Reinigung seien bereits berücksichtigt.

Der Verlust resultiere aus ausgefallenen Kurs- und Veranstaltungs-Angeboten und „überdurchschnittlich vielen Austritten zum Halbjahresende“, berichtet Finanz-Vorstand Attila Horvat. Der PSV, der alle Mitarbeiter und Trainer durch die Krise hinweg weiterbezahlt habe, werde auf jeden Fall Hilfe beantragen, sagt Horvat. Für die Landesgelder ist dabei mitentscheidend, ob Angebote von Mitgliedern oder Nicht-Mitgliedern genutzt werden.

„Wir sind betroffen. Aber wir kommen nicht in eine finanzielle Schieflage“, sagt Alexander Bachmayer, der Vorsitzende der Kunstturn-Region Karlsruhe (KRK), der unter anderem Mieteinnahmen fehlen. Das Trainingszentrum in der Waldstadt wird auch an andere Vereine sowie Schulen vermietet. Bachmayer rechnet derzeit mit einem Verlust im fünfstelligen Bereich. „Aber wir haben einen soliden Haushalt“, betont er.

Das Sofortprogramm des Landes soll auch nicht dem Ausgleich bloßer Einnahmeausfälle dienen, sondern helfen, akute Liquiditätslücken zu schließen. Steht am Ende dieses Corona-Jahres ein Überschuss, muss der erhaltene Betrag zurückgezahlt werden. Außer dem Abschluss von 2019 muss jener von 2020 nachgereicht werden. Die Antragstellung über die Sportbünde ist bis Ende November möglich.