Die Zahlen sind bemerkenswert – und sie werden weiter steigen: Nach Schätzungen des Zweirad- Industrieverbandes (ZIV) wurden 2018 deutschlandweit 3,2 Millionen Fahrräder verkauft, davon rund 980.000 Pedelecs. Pedelecs sind und bleiben der Verkaufsschlager der Branche.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Allerdings, und das trifft oft zu, wenn wieder mal ein Boom zuschlägt, haben solche Entwicklungen nicht immer nur positive Auswirkungen. Wie also ist es ganz konkret um die Pedelec-Welt bestellt? Wie wirkt sich die Vielzahl dieser Fortbewegungsmittel – inzwischen soll es laut Statistischen Bundesamtes über drei Millionen Pedelecs geben – auf den Gesamtverkehr, aber auch auf den einzelnen Verkehrsteilnehmer, aus?

Bestand

Der Anteil der Pedelecs am Gesamtbestand aller Fahrräder (geschätzt sollen es etwa 75 Millionen sein) lag laut ZIV bei circa sechs Prozent – Tendenz deutlich steigend. Außer Frage steht es für den ADFC Baden-Württemberg (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), dass sich durch die Einführung von Pedelecs der Kreis potenzieller Zweiradnutzer deutlich erweitert habe: „Pedelecs sind nicht grundlos der große Wachstumsmagnet auf dem deutschen Fahrradmarkt. Sie sind nicht nur klimafreundlich, sondern auch gesund.“ Ähnlich sieht das Christian Büttner vom ADFC Karlsruhe. Durch Pedelecs sei Radfahren, und zwar nicht nur auf die Freizeit bezogen, attraktiver geworden.

Gefahren

So profan das klingen mag – am Ende birgt jedes Fortbewegungsmittel, egal ob auf der Straße, auf der Schiene, im Wasser oder in der Luft bewegt, „gewisse“ Risiken. Mehr Pedelecs auf den Straßen bedeutet eben auch einen Anstieg bei den Unfallzahlen. 1.318 Unfälle mit Fahrrädern registrierte 2018 die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe. An 131 Unfällen davon waren Pedelecs beteiligt – im Vergleich zum Vorjahr (2017) ein Anstieg von 7,6 auf 9,9 Prozent. Zwei Pedelec-Fahrer kamen dabei ums Leben, 29 wurden schwer verletzt und 69 leicht.

Noch mal um einiges schlechter sehen nach Auskunft der Polizei-Pressestelle die Tendenzen für 2019 aus. Ganz so dramatisch bewerten der ADFC Landesverband und seine Pressesprecherin Anke Bauer die Entwicklung dann doch nicht: Derzeit ließe sich nicht erkennen, dass es überproportional viele Pedelec-Unfälle in Relation zum (Fahrrad-)Fahrzeugbestand gebe. Allerdings sei der Prozentsatz der Toten und Schwerverletzten höher als bei den Unfällen von Fahrrädern ohne Motorunterstützung.

Infrastruktur

Einig sind sich alle Beteiligten darüber, dass die Radwege-Infrastruktur nicht zuletzt wegen der steigenden Pedeleczahlen unbedingt ausgebaut werden müsse. Das fordert übrigens auch der ADAC. Pedelecs benötigten beim Überholen langsamerer Verkehrsteilnehmer mehr Platz (unter anderem wegen breiterer Lenkern). Zudem hätten sie einen größeren Kurvenradius. Allein schon wegen ihrer Geschwindigkeit müssten gute Einsichtpunkte an Knotenpunkten und Einmündungen gewährleistet sein. Eine merklich bessere Fahrradinfrastruktur fordert ebenso der ADFC-Landesverband. Unter anderem auf den Ausbau und die Ergänzung von Radschnellwegen, auf deren Vernetzung Christian Büttner vom ADFC Karlsruhe setzt. Hier bestehe ein großes Potenzial zur Verlagerung des Verkehrsaufkommens und die Möglichkeit, die Verkehrswende herbeizuführen, um weitgehende Klimaziele zu erreichen.

Ladestationen

Entsprechende Angebote gibt es laut Büttner etwa im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof oder am Albtalbahnhof in Karlsruhe. Im Gegensatz zu E-Autos sind Pedelecs in Sachen Strom leichter zu handhaben. Die Akkus sind für recht lange Reichweiten ausgelegt. Es dürfte eher unwahrscheinlich sein, dass jemand täglich mit dem Fahrrad 100 und viel mehr Kilometer zu seinem Arbeitsplatz zurücklegt.

Ökologischer Fußabdruck

Dass mit Blick auf die CO2-Bilanz das Pedelec jedes Auto, auch jedes E-Auto um Längen schlägt, bedarf kaum der Erwähnung. Einzig das muskelbetriebene Fahrrad weist eine bessere Bilanz auf. Mit Zahlen versucht das der ADFC-Landesverband zu untermauern: „Laut Umweltbundesamt ist die CO2-Belastung durch die Akkuproduktion bei Nutzung eines Pedelecs statt eines Autos bereits nach 165 Kilometern ausgeglichen.“

So könnte es besser gehen

Rücksichtnahme im Verkehr wird von allen Seiten gefordert. Dass Pedelecs schneller beschleunigen als herkömmliche Räder, wird von vielen Autofahrern unterschätzt. Umgekehrt sollten sich die Pedelecfahrer auf das neue Fahrgefühl einstellen – sich damit durch Üben praktisch vertraut machen.

Richtig clever erweisen sich laut ADAC die Holländer beim Thema Unfallverhütung zwischen Autofahrern und Radfahrern. Fahranfänger lernen in der Fahrschule eine etwas andere Art, die Fahrertür von innen aufzumachen: Das geschieht mit der rechten Hand. So dreht sich der Oberkörper automatisch leicht in die Richtung des nachfolgenden Verkehrs und man sieht vom Autoinneren aus, was kommt.