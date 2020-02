Anzeige

Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Tulpenstraße in Karlsbad-Langensteinbach (Kreis Karlsruhe) ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Meldungen über Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.

Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen, das Gebäude wurde geräumt.

BNN