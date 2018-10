Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B35 bei Helmsheim

Der 21-jährige Fahrer des Mercedes war laut Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und auf einen geparkten Sattelzug aufgefahren. Der Unfall ereignete sich auf der B35 in Helmsheim. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro – 22.000 Euro am Mercedes, 5.000 Euro am Auflieger des Sattelschleppers. Erst gegen 4.30 Uhr konnte die Fahrbahn laut Polizeiangaben wieder komplett freigegeben werden.