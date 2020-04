Corona-Krise: Landkreis Karlsruhe traf bereits Eilentscheidungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro

Anzeige

Eilentscheidungen in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro hat Landrat Christoph Schnaudigel für den Landkreis Karlsruhe in den vergangenen Wochen getroffen. Die Sorge in der Corona-Krise liegt neben den Kosten weiterhin bei den Pflegeheimen und Gemeinschaftsunterkünften.

Auf Mimik und Gestik können die Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Landkreises Karlsruhe am Donnerstag nicht setzen. Das Mikro auf dem Tisch in der Gartenhalle in Karlsruhe wird zum Muss. Zwischen den einzelnen Plätzen: Sicherheitsabstand. Doch Landrat Christoph Schnaudigel macht gleich zu Beginn deutlich: „Es ist wichtig, dass die Kommunalgremien weiterarbeiten.“ Für ein bisschen „demokratische Normalität“, wie er anschließt.

Die Abstandsregeln würden den Alltag sicher noch länger begleiten. Das trifft vermutlich auch auf die Eilentscheidungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu, die der Landrat dem Gremium in der Sitzung vorlegt. Leistungen im Wert von rund 872.000 Euro seien bereits erbracht und gezahlt. Die Soforthilfe in Höhe von 1,1 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg reiche nicht, um die Summe aller zusätzlichen Kosten zu decken, so der Landrat. „Aber einen Beitrag müssen auch wir in dieser Situation bringen.“

Gesundheitsamt verdoppelt Personal

Derzeit verzeichnet der Landkreis 928 bestätigte Corona-Fälle (Stand bei Redaktionsschluss), 66 Menschen sind gestorben. Das auch für die Stadt Karlsruhe zuständige Gesundheitsamt sei nach Aussagen von Schnaudigel das größte in ganz Baden-Württemberg: Seit Beginn der Pandemie habe man das Personal dort nahezu verdoppelt, ergänzt der Landrat.

Mitarbeiter stehen neuer Dimension gegenüber

70 der insgesamt 103 Mitarbeiter kümmern sich alleine um das sogenannte Kontaktmanagement. Dabei stehe die Verfolgung von Infektionsketten und Kontaktpersonen positiv getesteter Menschen im Mittelpunkt. „Das sind alles Aufgaben, die das Gesundheitsamt bislang auch schon wahrgenommen hat, aber nun in neuer Dimension stemmen muss“, erklärt der Erste Landesbeamte Knut Bühler.

Um Zeit dafür zu gewinnen, entwickelte der Landkreis ein eigenes Software-Tool: Niedergelassene Ärzte können Daten direkt am Computer eingeben, der Patient wird über seine Testergebnisse automatisch digital informiert, erst anschließend meldet sich das Gesundheitsamt. „Das erleichtert die Arbeit erheblich“, so Bühler. Auch für weiter steigende Fallzahlen ist der Landkreis vorbereitet – mit einer Corona-Auffangstation unter dem Dach der Kliniken in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.

Heime bereiten dem Landkreis Karlsruhe weiter Sorgen

Die größte Sorge des Kreises liegt aber noch immer bei den Pflegeheimen: von insgesamt 99 Einrichtungen in Stadt und Landkreis Karlsruhe gab es in elf Ausbrüche des Virus. „Aber eben auch nicht jede Einrichtung ist betroffen“, macht Schnaudigel Mut. In Summe verzeichnet der Landkreis 266 positiv getestete Bewohner, davon sind 57 gestorben, bei weiteren 127 Mitarbeitern wurde das Corona-Virus ebenfalls nachgewiesen.

Eine Suche nach Schuldigen lehnt der Landrat entschieden ab: „Wir halten uns mit Vorwürfen ganz klar zurück.“ Der Kontakt zwischen Menschen sei dort eben nicht vermeidbar. Eine ähnliche Situation herrsche in den Flüchtlingsunterkünften, wie zuletzt die Ereignisse in Karlsdorf-Neuthard zeigten. 13 Bewohner sind dort positiv auf das Virus getestet. Die Menschen dort wolle man noch einmal sensibilisieren, etwa in Bezug auf die Hygienevorschriften, Abstandsregelungen und Symptomatik, sagt Schnaudigel.

Gremium sorgt sich um finanziellen Ausgleich des Landes

Was ein Ausbruch des Virus in einer Unterkunft bedeutet, erlebte Sven Weigt, Vorsitzender der CDU/Junge Liste-Kreistagsfraktion, als Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Karlsdorf-Neuthard. Mit der Hilfe des Landkreises habe man die Lage schnell und effektiv im Griff gehabt. Sorge äußert er mit Blick auf die sich häufenden Kosten der Krise. Besonders mit Blick auf die Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise sieht auch Johannes Arnold, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, die Versprechen des Landes kritisch. Damals musste der Landkreis lange um einen finanziellen Ausgleich ringen.