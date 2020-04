Landwirte sind erleichtert über Einreise von Erntehelfern

Anzeige

Die ersten Erntehelfer aus Osteuropa sind in der Region eingetroffen. Die Landwirte sind auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen plagt sie aber weiterhin die Sorge um die Ernte. Denn fraglich bleibt, ob die Zahl der Saisonarbeiter bis Oktober ausreicht.

Blankes Entsetzen herrschte unter den Landwirten in Deutschland, als sich abzeichnete, dass Erntehelfer aus Osteuropa wegen der Corona-Krise nicht mehr einreisen dürften. Ihr Hilferuf an die Politik wurde zwischenzeitlich gehört: Jeweils 40.000 Saisonarbeiter sollen im April und Mai eingeflogen werden – für die Region rund um Karlsruhe sind die ersten am Donnerstag angekommen. Koordiniert wird die Einreise von den Bauernverbänden und der Bundespolizei.

Saisonkräfte sind nicht nur für Spargel- und Erdbeerernte existenziell

Auch Werner Kunz, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Karlsruhe, und Wolfgang Guckert, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar, hatten Druck auf die Politik ausgeübt und einen Brandbrief an die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen geschrieben.

„Das Türchen ist im letzten Moment aufgegangen“, zeigt sich Kunz „unheimlich erleichtert“. Die Saisonkräfte seien nicht nur für die Spargel- und Erdbeerernte existenziell, sondern auch für das Auspflanzen von Gemüse und dessen Ernte im Herbst.

Es wird einen Mangel geben, und die Preise werden weiter steigen. Werner Kunz, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Karlsruhe

„Es geht um nichts Geringeres als die Versorgung der Bevölkerung“, erklärt Kunz. Das Angebot an Gemüse sei ohnehin schon knapp, da durch die Pandemie Lieferungen aus dem Mittelmeerraum fehlten. „Es wird einen Mangel geben, und die Preise werden weiter steigen“, prognostiziert der Vorsitzende.

Selbstredend wären auch die finanziellen Verluste für die Landwirte ohne die erfahrenen Erntehelfer enorm gewesen. „100.000 Helfer werden pro Jahr in Deutschland gebraucht“, weiß Kunz. Die immer noch fehlenden 20.000 müssten nun in Form von Freiwilligen – etwa Beschäftigte in Kurzarbeit, Studenten oder Schüler – mobilisiert werden. Letztere könnten auf den Höfen mithelfen, während die erfahrenen Erntehelfer auf dem Feld arbeiteten.

Viele Saisonkräfte haben Angst vor Coronavirus in Deutschland

Ein besonderes Lob spricht Werner Kunz für die Bundestagsabgeordneten Axel Fischer (CDU), Olav Gutting (CDU/CSU) und Danyal Bayaz (Grüne) aus. „Sie haben sich besonders bei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eingesetzt.“

Sein Appell an die Verbraucher ist nun: „Die Leute sollen den Spargel genießen. Die Helfer sind da, dann kann der Spargel auch konsumiert werden.“ Teurer als üblich wird er wahrscheinlich nicht. „Angebot und Nachfrage regeln den Preis, und es gibt keinen Mangel wie bei anderem Gemüse“, ist Kunz zuversichtlich.

Wir sind noch nicht über dem Berg. Markus Leicht, Erdbeer- und Spargelhof Leicht in Leopoldshafen

Weniger optimistisch ist Markus Leicht vom gleichnamigen Erdbeer- und Spargelhof in Leopoldshafen. „Wir sind noch nicht über dem Berg“, sagt er und erklärt, dass in der Praxis eben noch nicht alle Probleme gelöst seien. Zwar sei ein Teil seiner Helfer schon vor Ort, doch ob die restlichen kommen, ist für ihn fraglich. „Viele haben Angst. Angst, weil Deutschland ein Corona-Risikogebiet ist, Angst vor ihrem ersten Flug“, erzählt Leicht von seinen Gesprächen mit den Arbeitern. Überhaupt zu einem Flughafen zu kommen, könnte den Menschen schon Schwierigkeiten bereiten, weil die Reisemöglichkeiten in ihren Heimatländern ebenfalls eingeschränkt seien.

Sobald nach Ostern die Temperaturen steigen, befürchtet der Spargelbauer Engpässe. Sollten die Helfer bis dahin nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werde in der Konsequenz, nicht mehr alles geerntet.

Ohne die Leute aus Osteuropa geht es nicht. Markus Leicht, Erdbeer- und Spargelhof Leicht in Leopoldshafen

Wie Leicht mit der Option von freiwilligen Helfern umgeht, bereitet ihm ebenfalls „schlaflose Nächte“. Er hat zwar „unglaublich viele Bewerbungen“, aber klar ist für ihn: „Ohne die Leute aus Osteuropa geht es nicht, wir können bewährte Strukturen in drei Wochen Corona nicht auf den Kopf stellen.“

Enormer Arbeitsaufwand für die Landwirte

Helfer, die nur zwei Stunden am Tag vor Ort seien oder nach dem 20. April vielleicht nicht mehr kämen, seien nun mal keine verlässliche Option. „Organisatorisch sind wir am Anschlag“, erzählt Leicht. Allein die Bewerbungen zu beantworten, koste ihn Nächte. „Das kann man bei großen Firmen machen, die eine Personalabteilung haben“, beschreibt er den Arbeitsaufwand. Über allem schwebt immer die größte Sorge: Wie bleibt der Hof frei von Corona, wenn Helfer täglich von außerhalb kommen?

Wir haben Lust Spargel zu ernten, und der Kunde kann seine Lust an Spargel stillen. Otmar Böser, Erdbeer- und Spargelhof in Forst

„Wir sind vor absolutem Chaos verschont“, beschreibt Otmar Böser vom Erdbeer- und Spargelhof in Forst seine derzeitige Situation. Zwei Drittel seiner Helfer seien schon da, ein kleiner Teil komme noch, zusätzlich werde auf deutsche Erntehelfer zurückgegriffen.

„Es hat viel Zeit und Arbeit gekostet“, erzählt er, „aber es ist ein besonderes Jahr und eine besondere Situation, da muss man alles tun, um Kunden und Mitarbeiter vor dem Virus zu schützen“. Die Mindestanzahl an erfahrenen Mitarbeitern sei da, ein eingespieltes Team. „Wir haben Lust Spargel zu ernten, und der Kunde kann seine Lust an Spargel stillen“, ist Böser zuversichtlich.