Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bad Schönborn ausgebrannt

Anzeige

In Bad Schönborn ist am frühen Mittwoch der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ausgebrannt. Nach ersten Angaben der Polizei gibt es keine Opfer. Schadenshöhe und Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar.

Das Feuer sei am frühen Mittwochmorgen gegen drei Uhr ausgebrochen, hieß es in einer ersten Mitteilung der Polizei. Die im Dach liegende Wohnung sei unbewohnt gewesen, andere Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Zu weiteren Details über den Brandhergang will sich die Polizei im Laufe der nächsten Stunden äußern.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

BNN