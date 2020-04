Denkmalschutzverfahren zum Landratsamt Karlsruhe stockt erneut

Anzeige

Das Verfahren um den Denkmalschutz des Landratsamtes in Karlsruhe stockt erneut. Zwar konnte in Bezug auf das Hochhaus lückenlos eine Plausibilität nachgewiesen werden, teilt Landrat Christoph Schnaudigel in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses mit. Aber die Denkmalschutzbehörde stelle zum wiederholten Mal Nachforderungen an.

Sowohl ein Teil des Langbaus als auch des Casino-Gebäudes seien demnach nicht ausreichend untersucht worden. Die Ergebnisse sollen Anfang Mai folgen, so Schnaudigel. „Es ist wichtig, dass das städtebauliche Verfahren weitergeht“, ergänzt er. Dazu benötige es die Entscheidung der Denkmalschutzbehörde. Bis zum Kreistag im Mai hoffe man auf Klarheit.

Sind Teile des Langbaus und des Casinos erhaltungsfähig?

Im Fokus steht ein Betonsockel im Langbau des Landratsamts. Es sei nicht klar, ob dieser tatsächlich nicht erhaltungsfähig sei, erklärt Finanzdezernent Ragnar Watteroth. Derselbe Einwand betreffe einen Teil der Steinfassade des Casinos.

Das Gremium reagiert darauf mit Unverständnis. „Was sollen wir noch vorlegen?“, kritisiert Eberhard Roth (Freie Wähler). „Die Verfahrensdauer gerade zum Denkmalschutz ist inakzeptabel“, stimmt Christian Eheim (SPD) zu.

Werkstattgespräche gehen digital in die zweite Runde

Das erste Werkstattgespräch rund um die Neukonzeption des Landratsamts war bereits im März. Vier ausgewählte Architekturbüros stellten dabei erste Ideen und Entwürfe für die zukünftige Zentrale des Landkreises vor.

Stets bedacht wurden dabei beide noch mögliche Szenarien: Neubau oder Erhalt. „Anmerkungen, die damals gemacht wurden, werden nun eingearbeitet“, erklärt Schnaudigel. Klimaschutz habe etwa eine große Rolle bei den Gesprächen mit Bürgern gespielt.

Die nächste Werkstatt findet am 6. Mai statt, dann aber in digitale Form, aufgrund der Verordnungen zur Corona-Pandemie. Die Ergebnisse bilden letztlich die Grundlage für den Architektenwettbewerb, der für den Herbst 2020 angedacht ist.

Beratung und Unterstützung bekommt der Landkreis dabei künftig vom Büro Kohler Grohe aus Stuttgart, teilt Schnaudigel dem Verwaltungsausschuss mit. Dessen Angebot habe sich als das wirtschaftlichste erwiesen und belaufe sich auf eine Summe von rund 72.000 Euro.

Interesse der Land-Einwohner eher gering

Für Inge Ganter, Vorsitzende der Grünen-Kreistagfraktion, stellt sich ein weiteres Problem: „Beim vergangenen Gespräch waren vor allem viele Bewohner aus der Stadt dabei.“ Es sei aber wichtig, besonders die Landkreis-Einwohner für das Thema zu interessieren. „Schließlich ist es später ihr Landratsamt, ihre Behörde, in die sie gehen.“ Die Verzögerungen durch die Denkmalschutzbehörde bezeichnet sie derweil als „Hinhalte-Taktik.“

Landratsamt Karlsruhe steht seit über eineinhalb Jahren im Fokus

Das Thema, ob das Landratsamt nun abgerissen werden darf oder nicht, zieht sich seit nunmehr fast eineinhalb Jahren durch die Gremien des Landkreises. Anhand eines ausführlichen Gutachtens war für die Verwaltung bald klar, dass bei einer Sanierung des bestehenden Gebäudes vom eigentlichen Hochhaus und seinen Anbauten nicht mehr viel vom Bestand übrig bleiben würde.

Zu hoch sei etwa die Belastung mit Schadstoffen, die bei Bauarbeiten freigesetzt würden und immer neue Gebäudeteile betreffen. Bei einer Sanierung würde zuletzt nur noch das Gerippe des Hochhauses stehen bleiben, die Eigenschaften, die es zu einem Denkmal machen, wären damit hinfällig.

Abreißen und neubauen bedarf also einer Genehmigung der zuständigen Behörde, diese untersteht der Stadt Karlsruhe, mit welcher der Kreis das Projekt gemeinsam voranbringen will.

Untersuchungen reichen nicht aus

Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Stadtbild reichte Mitte 2019 eine Petition gegen den geplanten Abbruch des ehemaligen Badenwerk-Hochhauses ein. Damals war man von Seiten des Kreises noch zuversichtlich, dass sowohl das denkmalschutzrechtliche Verfahren als auch die Petition zeitnah ein Ende finden. Monate später reichen die Untersuchungen noch immer nicht aus.