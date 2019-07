Die Sommerhitze ist Herausforderung für Mensch und Natur

Anzeige

Der Sommer ist aktuell in Hochform. Doch die Hitze bringt nicht allen Freude, für Mensch und Natur stellt sie auch eine Herausforderung dar.

Wasserversorgung

Bei den Stadtwerken stehen derzeit alle Anlagen unter Beobachtung. Während der vergangenen Hitzeperiode erreichte der Trinkwasserverbrauch in Karlsruhe einen Spitzenwert von 94.000 Kubikmetern pro Tag, verrät Pressesprecher Markus Schneider. Der Wasserbedarf steigt stetig: Am vergangenen Sonntag verbrauchten die Karlsruher noch 68.000 Kubikmeter, am Dienstag lag der Verbrauch schon bei 86.000. Dass am Donnerstag die 100.000-Kubikmeter-Grenze geknackt wird, glaubt Matthias Maier, Leiter der Wasserwerke, jedoch nicht.

Der vergangene Sommer habe zwar zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels geführt, doch das sei nichts Unübliches, betont Maier. Im Schnitt alle zehn Jahre zeichne sich ein solches Tief ab. Wichtig sei, dass nicht mehr Grundwasser entnommen werde, als sich neu bilden kann. Von einer Wasserknappheit sei der grundwasserreiche Oberrheingraben jedoch weit entfernt. Der alte Slogan „Wasser verwenden, nicht verschwenden“ gelte aber nach wie vor.

Pflanzen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wolle man auch im Sommer für qualitative Rasenflächen und gute Blumenbeete sorgen. Ausgewählte Grünflächen werden deshalb vom Gartenbauamt bewässert, etwa im Stadtgarten, am Kolpingplatz oder am Nymphengarten. Neben der Attraktivität solcher Grünanlagen beeinflusse eine Bewässerung durch die hohen Verdunstungsraten auch positiv das Mikroklima dieser Plätze. Ansonsten sieht die Stadt von weiteren Bewässerungen ab.

Parkflächen müssten so stabil und ihre Bepflanzung so belastbar sein, dass sie bei normalen Temperaturen und Niederschlagsmengen keinen Schaden nehmen. Angesichts der klimatischen Veränderungen wolle die Stadtverwaltung jedoch beraten, inwieweit künftig mehr Flächen bewässert werden müssen oder ob andere Baum- und Pflanzenarten verwendet werden sollen. Wassernotstand sei aber derzeit kein Thema, bestätigte die Stadt.

Senioren

Alte Menschen fühlen oft weniger Durst als junge. Damit sind sie anfälliger für hitzebedingte Gesundheitsschäden. Nachdem es im Jahrhundertsommer 2003 auch in Karlsruher Seniorenheimen Hitzetote gab, erarbeitete das Seniorenbüro mit dem Gesundheitsamt und dem Deutschen Wetterdienst einen „Fahrplan“ für heißes Wetter. „Wir sind gut vorbereitet“, findet auch Patrick Scholder, Leiter Soziale Dienste beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Karlsruhe.

Neben gelüfteten und abgedunkelten Räumen sei es wichtig, die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen immer wieder zum Trinken zu animieren. Dabei müsse man auf individuelle Bedürfnisse eingehen. „Vorlieben bei Getränken werden oft unterschätzt“, so Scholder. Einfach nur eine Wasserflasche hinzustellen, sei die falsche Strategie. „Wenn jemand gern Saft trinkt, wird er auch viel davon trinken.“ Ein besonderes Augenmerk legt das Seniorenbüro der Stadt Karlsruhe auch auf ältere Menschen, die allein leben und nicht gepflegt werden. Für diese Personen sei es unerlässlich, dass auch Angehörige und Freunde ein Auge auf sie hätten.

Sowohl für Betroffene als auch Helfer veröffentlicht das Seniorenbüro Hitze-Tipps: Hier (Stadt Karlsruhe) oder hier (Landkreis Karlsruhe).