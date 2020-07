Ehepaar aus Leopoldshafen päppelt seit 17 Jahren Igel auf

Anzeige

Hans-Dieter Brenner und seine Frau Irene sind Igelfreunde. Seit 2003 kümmern sich die Leopoldshafener um die stark bedrohten Insektenfresser. Sie nehmen Jahr für Jahr zu kleine, untergewichtige und geschwächte Tiere vor dem Winter auf, päppeln sie auf und retten ihnen so das Leben.

Hans-Dieter Brenner und seine Frau Irene aus Eggenstein-Leopoldshafen kümmern sich um geschwächte Igel. Zuletzt beherbergten sie in der kalten Jahreszeit 13 Igel in ihrem Keller und fünf in den Schlafhäuschen auf der Veranda. Sie dienen als Futterhäuschen, seit die Tiere im Frühjahr ausgewildert wurden.

Katzenfutter für die stachligen Gäste

„Seit Mai kommen jede Nacht zehn bis zwölf Igel zum Fressen“, berichtet Brenner. Serviert bekommen sie Katzenfutter. „Wir tun das, weil die Igel hier keinen idealen Lebensraum mit ausreichend Insekten vorfinden“, erklärt Brenner. Insektenpopulationen seien zurückgegangen und bei Trockenheit würden sie im Boden verschwinden. Dazu komme der Verlust naturnaher Lebensräume. Brenner verweist dabei auch auf zunehmende Versiegelung privater Flächen und auf Steingärten.

Für den Winterschlaf ab November brauchen die Igel außerdem Rückzugsgebiete wie Laub-, Kompost oder Holzhaufen. Gefährdet sind Igel auch durch Straßenverkehr, Gifte, Garten- und Landwirtschaftsmaschinen. Die Population sei nach ihren Erfahrungen in den vergangenen 17 Jahren merklich zurückgegangen, sagen Brenners.

Inspiriert zu ihrem Engagement haben sie einst Igel, die sich im Garten an Fischfutter gütlich taten. Das Katzenfutter zieht die Igel stark an, wie Brenners immer wieder in Gärten beobachteten. Wo Katzen leben, könne man auch mit Igeln rechnen, erläutert Brenner. Die Nahrungsprobleme bei Igeln lösen Katzennäpfe allerdings nicht.

Zu warme Winter sind lebensbedrohlich

„Junge Igel müssen sich bis Oktober so weit entwickeln, dass sie mindestens 500 Gramm wiegen“, berichtet Brenner. Das sei eine Voraussetzung, um über kalte Winter zu kommen. Lebensbedrohlich für geschwächte Igel aber seien ebenso zu warme Winter, die den Winterschlaf beeinträchtigten. Mehr und mehr beobachtete Brenner über die Jahre jedoch nicht nur untergewichtige junge Igel, sondern auch zu kleine erwachsene Igel, die im Normalfall bis zu eineinhalb Kilo wiegen sollten. So kommt eines zum anderen.

Dass die Wildtiere von Parasiten wie Lungen- oder Darmhaarwürmern befallen sind, sei die Regel, so Brenner. Allerdings mangelt es unterentwickelten Tieren an Widerstandskräften. Zu den frühen Erkenntnissen Brenners gehörte, dass beständige Tierarztbesuche mit kranken Igeln kein gangbarer Weg sind. So begann er, sich mit Unterstützung einer Tierärztin und Eigenstudium über alles rund um Igel und Behandlungsmethoden kundig zu machen. Kommt ein neuer Igel ins Haus, untersucht Brenner den Kot unterm Mikroskop.

„So stelle ich fest, was für Parasiten er hat, und spritze in der richtigen Dosierung das entsprechende Serum.“ Diese Arzneimittel erhalte er von der Tierärztin und von einem Veterinär im Naturkundemuseum Karlsruhe, in dem er jährlich Igelvorträge für Kinder hält. Der jüngst geplante Vortrag fiel jedoch wegen der Corona-Pandemie aus.

Jeder Igel hat einen Namen

Jeder Igel wird erfasst und seine Behandlung und Entwicklung dokumentiert. Dafür erhalten alle Namen. Die Tiere bei ihren späteren Fressbesuchen namentlich zu identifizieren, sei aber kaum möglich, erzählt Irene Brenner. Das funktioniere nur, wenn ein Tier ein so individuelles Verhalten zeige wie die wenig scheue und besonders fresslustige Paula. Froh sind die Eheleute darüber, dass es nur in Ausnahmefällen nicht gelingt, einen Igel über den Winter zu bringen. Leere Winterquartiere gibt es nicht. Neben ein paar Igeln aus der eigenen Umgebung bringen andere Igelfreunde aus Nachbarorten wie Linkenheim-Hochstetten Igel vorbei und holen sie dann zum Auswildern im Frühjahr wieder ab.