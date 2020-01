Entscheidung zu Waldbronner Eistreff steht bevor

Anzeige

Da dürfen nicht nur die Waldbronner gespannt sein: Wie fällt die Entscheidung des Gemeinderates über die Zukunft des Eistreffs aus? Am kommenden Mittwoch will das Gremium beraten und eine Entscheidung treffen.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Wie ist es denn jetzt mit dem Eistreff in Waldbronn? Die Chancen dafür, dass am Mittwoch endlich Klarheit geschaffen wird, stehen diesmal recht gut. Der Gemeinderat sollte – um nicht zu sagen muss – eine Entscheidung herbeiführen. Gültiger Beschlussstand sei, „dass der Eistreff im Winter 2019/20 seine letzte Eislaufsaison erlebt und die Nutzung als Eislaufhalle zum 31. März 2020 aufgegeben wird“, heißt es in der aktuellen Sitzungsvorlage.

Zwei Optionen

Immer wieder mal ploppte das Thema Eistreff in den zurückliegenden Ratssitzungen auf. Und immer wieder wurde eine Entscheidung vertagt. Inzwischen hat der Gemeinderat die Qual der Wahl.

Vordergründig gibt es zwei Optionen:

Der Eistreff wird an eine Betreibergesellschaft verpachtet. Das Eistreff-Gebäude wird an die Firma Aldi verpachtet.

Klarer Favorit der Verwaltung, insbesondere von Bürgermeister Franz Masino, dürfte die Option Aldi sein. Kaum anders jedenfalls lässt sich die Sitzungsvorlage lesen. Sodenn ein Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Discounter zustande kommt, hätte er eine Dauer von etwa zweieinhalb Jahren. 144.000 Euro soll die Jahrespacht betragen.

Mehr zum Thema: In Waldbronn droht das Ende der beliebten Eis-Disko

Die Kosten für den Umbau zum Ersatz-Markt – das bestehende Nahversorgungszentrum in der Talstraße wird erweitert und dafür geschlossen – will laut Verwaltung Aldi übernehmen. Demgegenüber steht ein Angebot einer nicht näher benannten „Betreibergesellschaft“, initiiert vom Verein zur Förderung des Eistreff Waldbronn.

Mehr zum Thema: Schließung Eistreff Waldbronn: Kein Tauwetter im Gemeinderat

Ein entsprechendes Betreiberkonzept sieht vor, dass für die Dauer von fünf Jahren besagte Betreibergesellschaft den Eistreff pachtet und ihn betreibt. In dem Konzept wird von einer jährlichen Pacht von 100.000 Euro gesprochen.

Zu einem anderen Ergebnis kommt die Gegenrechnung der Verwaltung; darin unter anderem eingerechnet Wartungskosten, die von der Gemeinde zu zahlen wären. Einmal abgesehen von diesen Zahlenspielereien wäre mit der Verpachtung an eine Betreibergesellschaft eine wichtige Vorgabe des Gemeinderates erfüllt: Die kommunale Hand dürfe den Eistreff nicht weiter betreiben. Über andere Lösungen für einen Weiterbetrieb des Eistreffs ließe sich sodann sprechen.

Wenn Aldi kommt, ist es wohl aus mit dem Eistreff

Ein „Sowohl-als-auch“ wird es bei der Entscheidungsfindung kaum geben können. Übernimmt der Discounter Aldi das Eistreff-Gebäude für rund zwei Jahre, ist eine anschließende Nutzung als Eistreff kaum noch denkbar.

Zudem gibt es einen Interessenten am benachbarten Eistreff-Grundstück. „Die Firma Agilent hat inzwischen ihr Interesse am Grundstück des Eistreffs bekräftigt und die Absicht geäußert, das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben“, so die nun offizielle Schreibweise in der Verwaltungsvorlage. Jetzt ist der Gemeinderat dran. Er muss entscheiden.

Gemeinderatssitzung am 29. Januar ab 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.