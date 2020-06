Ettlingen und Bretten haben als einzige Kommunen im Landkreis Karlsruhe die Mietpreisbremse

Anzeige

Eine bezahlbare Wohnung zu ergattern, ist längst nicht mehr nur in der Großstadt ein Glücksspiel. Das Angebot ist knapp, die Schlange bei Besichtigungen lang, die Preise entsprechend hoch. Denn was gesucht wird, hat auch einen entsprechenden Marktwert. Um hier Grenzen zu setzen, verabschiedete die Landesregierung Baden-Württemberg bereits 2015 eine Mietpreisbremse. Vergangenes Jahr wurde diese aufgrund formaler Mängel neu gestaltet.

Anstatt für 68 gilt die Verordnung seit Anfang Juni 2020 nun für insgesamt 89 Kommunen – neue kamen hinzu, andere fielen heraus. Im Zuge dessen sind als einzige Städte im Landkreis Karlsruhe auch Bretten und Ettlingen auf die Liste gerutscht. Sie erstellen nun erstmals Mietspiegel, die das Angebot vergleichbar machen.

Zehn Prozent über dem Vergleichswert sind das Maximum

Damit zählen die beiden Städte zu den Gebieten, in denen die Wohnraum-Versorgung als gefährdet gilt. „Steht die Nachfrage in einem schlechten Verhältnis zum Angebot, wird es teuer“, sagt Jürgen Schrader, Rechtsanwalt bei Haus und Grund Baden. In Ettlingen und Bretten dürfen die Mieten nicht länger mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Das besagt zumindest die Theorie der Mietpreisbremse. In der Praxis hat die Verordnung Mängel: Weder Bretten noch Ettlingen haben bislang einen Mietspiegel, anhand dessen sich die Werte der Wohnungen mit Blick auf Größe, Zustand und Wert vergleichen lassen.

Ettlingen und Bretten erstellen Mietspiegel

Das soll sich aber ändern. Ettlingen kooperiert mit Rheinstetten, um so gemeinsam einen qualifizierten Mietspiegel erstellen zu lassen, teilt der Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold mit. Involviert seien zudem Genossenschaften, Vertreter der Vermieter und Mieter. „Mit der Fertigstellung ist im Sommer 2020 zu rechnen“, so Arnold.

Auch interessant: Kein Schutz für Wucher: Karlsruhe billigt Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse biete die Möglichkeit, die Situation zu beruhigen. Allerdings schaffe sie nur in Kombination mit einem Mietspiegel Aussicht auf Erfolg, sagt er. Bezahlbarer Wohnraum für Familien oder Wohnraum im sozialen Wohnungsbau seien in Ettlingen lediglich in wenigen Ausnahmen zu finden. „Der Wohnungsmarkt kann als überhitzt bezeichnet werden“, sagt Arnold.

Sie soll dort wirken, wo Wohnungsmangel herrscht. Martin Wolff, Oberbürgermeister Bretten

Dass die Stadt Bretten ebenfalls von der Mietpreisbremse betroffen sei, darüber habe sich Oberbürgermeister Martin Wolff zunächst gewundert. „Sie soll dort wirken, wo Wohnungsmangel herrscht“, sagt er. Bretten sei zwar eine begehrte Gegend, man habe aber auch viel neuen Wohnraum geschaffen. „Unabhängig davon macht ein Mietspiegel für uns Sinn“, erklärt Wolff. Gemeinsam mit Pfinztal, Kraichtal und Gondelsheim habe man diesen bereits vor der Listung beauftragt. Im Herbst 2020 sollen die Ergebnisse vorliegen.

Mietpreisbremse hilft sozial schwachen Bewerbern nicht

Die Mietpreisbremse sage letztlich etwas darüber aus, wie attraktiv und nachgefragt eine Stadt ist, ergänzt Schrader. Das eigentliche Problem löse sie aber nicht. „Sie ist eher Kosmetik“, ergänzt der Anwalt. „In solchen Regionen wird nur die Hälfte dessen gebaut, was gebraucht wird.“ Ein hoher Bestand an Wohnraum bilde am Ende den besten Mieterschutz.

Auch interessant: Klagen in Karlsruhe gegen Mietendeckel

„Wer glaubt, dass sozial schwache Einwohner davon profitieren, liegt falsch“, so Schrader weiter. Besonders in gefragten Städten kämen mehrere Bewerber auf eine Wohnung, der Vermieter entscheide sich meistens unabhängig von der Miethöhe für die Person mit der besten Bonität.

Fundierte Werte ermöglichen Vermieter und Mieter einen Vergleich

Fehlende Mietspiegel machten es Vermietern und Mietern bis dahin kaum möglich, sich an die offizielle Vorgabe zu halten: „Woher soll man wissen, was eine Wohnung kosten darf, wenn es keine fundierten Werte zum Vergleich gibt?“, kritisiert Schrader.

Man könne sich als Vermieter nur herantasten oder müsse auf eigene Kosten ein Gutachten erstellen. Ein offizieller Mietspiegel sei für die Städte mit Kosten und Aufwand verbunden. „Man rechnet etwa mit einem Euro pro Einwohner“, erklärt Schrader. So entstünden bei entsprechender Größe schnell hohe Beträge.

Wenn man sich allerdings auf eine derartige Ausnahme berufen will, muss man das dem Mieter vor Vertragsabschluss mitteilen. Jürgen Schrader, Anwalt bei Haus und Grund Baden

Doch die Mietpreisbremse lässt auch Ausnahmen zu, bei denen die Grenze von zehn Prozent überstiegen werden darf: etwa bei Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals bezugsfertig waren. „Das würde sich wirtschaftlich sonst nicht rechnen“, sagt Schrader. Auch wenn die Miete bereits über dem zugelassenen Wert liege oder ein Altbau entsprechend modernisiert wurde, seien höhere Preise zulässig. „Wenn man sich allerdings auf eine derartige Ausnahme berufen will, muss man das dem Mieter vor Vertragsabschluss mitteilen“, so Schrader. Verstöße könne dieser innerhalb von 30 Monaten monieren.