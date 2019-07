Feld bei Spöck abgebrannt

Anzeige

In Spöck (Landkreis Karlsruhe) ist am Samstagmittag ein Feld abgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen, in der Nähe des Fußballplatzes des FC Spöck, aber schnell löschen. Einem Polizeisprecher der Stadt Karlsruhe zufolge brannte ein bereits abgeerntetes Getreidefeld von etwa 10.000 Quadratmeter Fläche

Was das Feuer auslöste, sei bisher nicht bekannt. Da aber eine Straße in der Nähe des Feldes verlaufe, gehe man aktuell davon aus, dass möglicherweise ein brennender Gegenstand Grund für den Brand sei. „Es gibt aber keine Hinweise auf Brandstiftung“, so der Sprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Feuerwehr Stutensee war unter der Leitung des Stellvertretenden Kommandanten Thomas Mack mit rund 50 Kräften mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich im Anschluss noch einige Zeit hin. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

BNN/pol