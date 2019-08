Führerloses Transportboot auf dem Rhein wurde vorsätzlich gelöst

Anzeige

Das Transportboot, das am Donnerstag etwa eineinhalb Kilometer führerlos den Rhein hinabgetrieben ist, wurde vorsätzlich von seinem Ankerplatz im Alten Zollhafen in Rheinstetten-Neuburgweier gelöst. Das teilte das Polizeipräsidium Einsatz am Freitag mit.

Demnach drangen der oder die Täter in der Nacht auf Donnerstag in das Firmengelände ein, lösten den Festmacher und warfen diesen anschließend auf den sogenannten Leichter. Ein Verschulden der Verantwortlichen könne ausgeschlossen werden.

Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe bittet potenzielle Zeugen darum, sich mit ihr unter der Telefonnummer 0721/597150 in Verbindung zu setzen.

Das Transportboot war später außerhalb der Fahrrinne liegengeblieben. Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde nach offiziellen Angaben nicht beeinträchtigt. Auch Menschen seien nicht verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

BNN