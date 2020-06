Waldbrände in Graben-Neudorf: Polizei vermutet Brandstiftung

Anzeige

Die Polizei sucht nach einem möglichen Brandstifter. Der Grund: Mehrere Waldbrände am Wegesrand bei Graben-Neudorf. Die Polizei geht derzeit nämlich davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt worden sind.

In den vergangenen Tagen hat es am Saalbachkanal in Graben-Neudorf immer wieder kleinere Waldbrände unmittelbar am Wegesrand gegeben. Die Feuerwehr musste insgesamt dreimal ausrücken – zuerst am Mittwoch, dann am Pfinstsonntag und ein drittes Mal am Pfingstmontag. Jedes Mal war das Feuer im Bereich zwischen Bundesstraße 35 und Kanalstraße ausgebrochen. Aufgrund der Häufung der Brände am immer gleichen Ort geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Feuer gelegt worden sind – und sucht einen Brandstifter.

Ein weiteres Feuer gab es am Dienstagmorgen. Die Feuerwehr wurde gegen 7.30 Uhr alarmiert und musste auf etwa 10.000 Quadratmetern Waldfläche löschen. Bereits am Montagabend gegen 23.45 Uhr gab es einen weiteren Einsatz in Oberhausen-Rheinhausen. Dort war ein Holzstapel in Brand geraten.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich per Telefon unter der Nummer 07256 93290 bei der Polizei in Philippsburg zu melden.

