Hebammen und Geburtshelfer aus Karlsruhe und Umgebung begrüßen Akademisierung

Um EU-weit gleiche Ausbildungsstandards zu schaffen, soll die Hebammenausbildung in Deutschland künftig an Hochschulen stattfinden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt vor. Vertreter der Geburtshilfe aus dem Raum Karlsruhe unterstützen das Vorhaben.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Babys werden natürlich überall in der Europäischen Union (EU) geboren. Und doch gibt es Unterschiede. Nein, nicht bei der Geburt als solche, sondern bei denjenigen, die nachhaltig helfen, dass eine Geburt gelingt – bei den Hebammen.

Im „Rest“ der EU können sie auf ein entsprechendes Studium verweisen, in Deutschland gilt das nicht. In Sachen „Akademisierung von Hebammen“ ist Deutschland Schlusslicht in der EU. Genau das soll sich ab dem nächstem Jahr ändern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf zur Akademisierung von Hebammen hat alle parlamentarischen Hürden recht glatt genommen.

Hoffnung auf neue Impulse

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Hebammenausbildung war und ist hierzulande eine vielfältige und qualifizierte Ausbildung. Dafür zuständig sind neben der praktischen Berufserfahrung Hebammenschulen. An der bisherigen Qualität der Hebammen und deren Ausbildung sollten keine Zweifel bestehen. Der Schritt zur Akademisierung beruht nicht zuletzt auf einer EU-Richtlinie mit der Zielsetzung, europaweit gleiche (Ausbildungs-)Standards zu schaffen. Und es gibt überdies ganz praktische Punkte, die von den Betroffenen durchweg begrüßt werden.

Neue Impulse für ihr Arbeit erwartet Agnetha Karcher. Zudem, so die erfahrene Hebamme weiter, die sich für das Studium entschieden hat, profitiere sie im Studium von ihrer praktischen Erfahrung – „sie macht mir die Theorie greifbarer“.

Ähnlich sieht es ihre Kollegin, die freiberufliche Hebamme Belinda Conrad (ebenfalls aus Karlsruhe): Mit dem Studium möchte sie eine Brücke zwischen Praxis und Theorie schlagen. Von einem „längst überfälligen Schritt“ spricht in diesem Zusammenhang Barbara Wagner, Vorsitzende der Kreisgruppe Karlsruhe im baden-württembergischen Hebammenverband.

Bestandschutz für berufstätige Hebammen

Beim Beruf der Hebamme, auch das ist immer wieder zu hören, handelt es sich um einen „bodenständigen Beruf“ – um ein Handwerk, das – so Conrad und Karcher einhellig – Geschick, Gespür, Intelligenz und Feinfühligkeit erfordere.

Das Studium, ergänzt Jürgen Wacker, Ärztlicher Direktor der Frauenklinik an der Bruchsaler Fürst-Stirum-Klinik, soll auch bereits berufstätigen Hebammen Möglichkeiten bieten, sich zusätzlich, akademisch fortzubilden. Außer Frage steht es für ihn, dass die Hebammen an den Hebammenschulen bislang sehr gut ausgebildet worden sind

Bereits berufstätige Hebammen genießen „Bestandschutz“ – was bedeutet: Sie können ihren Beruf auch weiterhin ohne Studium ausüben. Praktische Erfahrungen, viel Wissen, das sie sich über Jahre angeeignet haben, ist unersetzbar. Darüber herrscht Einigkeit.

Unklarheiten bei der konkreten Umsetzung

Abgesehen davon bedarf die Neuregelung Übergangszeiten. Ab 2023, teilt der Deutsche Hebammenverband mit, sei das Studium der „einzige Weg in den Beruf“. Bis Ende 2022 könne noch in einer Hebammenschule mit der Ausbildung begonnen werden. Ende 2027 müsse sie aber beendet sein.

Sorgen um die Zukunft der Ausbildung und um ihre Schule macht sich Romy Koch von der Hebammenschule Karlsruhe nicht. Auch sie begrüßt die Akademisierung. Gleichzeitig weist sie auf das hohe Ausbildungs- und Lehrpotenzial der in Karlsruhe Lehrenden hin. Ihre Mitarbeiterinnen sieht sie allemal als Wissensvermittlerinnen im Rahmen der Akademisierung. Eine Voraussetzung sollte dabei aber erfüllt sein: Romy Koch hofft, dass der Studiengang in Karlsruhe angeboten wird.

Überhaupt ist das mit den Studienplätzen noch ein entscheidendes Thema, das geklärt und „abgearbeitet“ werden muss. Die Bundesländer, fordert der Hebammenverband, müssten so schnell wie möglich in die Planungen einsteigen, wo das Studium in welchem Umfang angeboten werden könne. Es handelt sich übrigens um ein duales Studium, das Theorie (Hochschule) und Praxis (zum Beispiel Krankenhaus) umfassend verbinden soll.

Perspektiven auch in der Forschung

Das Studium bewertet die Kreisvorsitzende Barbara Wagner als „Aufwertung und als eine Steigerung der Attraktivität des Berufs“. Außerdem eröffne es neue (berufliche) Perspektiven, zum Beispiel im Bereich der Forschung. Und ganz wichtig, was sie ausdrücklich betont: „Bereits examinierte Hebammen behalten die volle Gültigkeit ihres Examens.“

Gleichwohl gibt es noch eine Menge Klärungsbedarf, wie in der Praxis die Akademisierung ablaufen soll, heißt es auch vonseiten des Deutschen Hebammenverbands. Dabei wird es unter anderem um Fristen, um Studieninhalte, ums Geld und um Studienplätze gehen – kurzum darum, sagt der Verband, „eine moderne Ausbildung unserer Hebammen nun schnellstmöglich auf den Weg bringen“.