Hospizpläne in Bruchsal und Karlsruhe werden konkreter

Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass Stadt- und Landkreis Karlsruhe bekanntgaben, das Angebot an stationären Hospizplätzen ausbauen zu wollen. Die Pläne werden langsam aber sicher konkreter. Schon Ende 2021 könnte Arista den Betrieb zumindest in Bruchsal aufnehmen

Zum bestehenden Hospiz in Ettlingen mit derzeit zwölf Plätzen sollen eines in Bruchsal und eines in Karlsruhe hinzukommen. Alle drei werden vom Hospiz- und Palliativnetzwerk Arista getragen, das schon das Haus in Ettlingen betreibt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Planungen:

Was hat sich seit der Ankündigung getan?

Offensichtlich vorangegangen ist es vor allem in Bruchsal. Kurz vor Weihnachten stimmte der Gemeinderat den Plänen von Stadtverwaltung und Arista zu, in zweiter Reihe zwischen Tunnel – und Peter-und-Paul-Straße einen zweigeschossigen Neubau zu errichten.

Die Stadt möchte Arista das Grundstück gegen Erbpacht überlassen und der Hospizeinrichtung einen Baukostenzuschuss von 100.000 Euro zukommen lassen. Am neuen Standort integriert werden soll auch das Palliativ Care Team Nord der Arista, das derzeit noch in der Bruchsaler Huttenstraße zu finden ist.

Wieso eignet sich Bruchsal als Standort besonders gut?

Im nördlichen Landkreis mit seinen rund 300.000 Einwohnern ist das Defizit der stationären Versorgung besonders markant. Eine Bedarfsanalyse, die Arista-Geschäftsführerin Helma Hofmeister-Jakubeit Anfang 2019 vornahm, zeigt: 25 Prozent der Anmeldungen im Ettlinger Hospiz kommen aus dem Norden des Kreises.

Wie weit ist die Suche in Karlsruhe gediehen?

Noch nicht so weit wie in Bruchsal, läuft nach Angaben der Stadtverwaltung aber. Dabei sei noch offen, ob ein schon bestehendes Gebäude genutzt werden kann oder ob ein Neubau die bessere Variante ist. „Neben der räumlichen und funktionalen Eignung des Gebäudes sind auch andere Kriterien wie eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder eine ausreichend große Grünfläche im Außenbereich wichtig“, heißt es auf Anfrage.

Nach Informationen der BNN hat die Verwaltung derzeit zumindest zwei bereits bestehende Objekte genauer im Blick. Sobald eine oder auch mehrere Möglichkeiten auf ihre Realisierbarkeit geprüft worden seien, sollen diese dem Gemeinderat und seinen Fachausschüssen vorgelegt werden, informiert die Stadt Karlsruhe.

Wie viele Plätze sollen die beiden neuen Hospize haben?

Sowohl in Bruchsal als auch in Karlsruhe sind zunächst jeweils acht stationäre Hospizplätze vorgesehen. Der Standort in Bruchsal würde eine Erweiterung zulassen, selbiges wünscht sich Helma Hofmeister-Jakubeit, Geschäftsführerin des Hospiz- und Palliativnetzwerks, auch für Karlsruhe.

Warum? Helma Hofmeister-Jakubeit sagt: „Der soziale Wandel schlägt sich auch auf den Hospiz- und Palliativbereich nieder. Wir haben mehr Singles, die nicht vom Partner gepflegt werden. Und immer mehr junge Menschen verlassen ihre Heimatregion für die Ausbildung oder den Beruf. Es ist schwer abzuschätzen, wie der Bedarf in zehn Jahren sein wird.“ Außerdem denkt Arista darüber nach, in Karlsruhe ein Tageshospiz mit sechs bis acht Plätzen anzugliedern. „Tageshospize sind in Deutschland im Kommen“, so Hofmeister-Jakubeit.

Wann gehen die beiden neuen Hospize an den Start?

„Wenn alles völlig reibungslos läuft, könnten wir den Betrieb in Bruchsal Ende 2021 aufnehmen“, schätzt die Arista-Geschäfsführerin Hofmeister-Jakubeit. Für Karlsruhe gibt es noch keine Prognose. Die Verantwortlichen bei Arista würden es befürworten, wenn die beiden Häuser zeitversetzt eröffnen würden. „Wir wollen den Geist von Arista auch in die beiden neuen Häuser tragen.“