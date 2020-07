Anzeige

Eine Mutter aus Karlsdorf-Neuthard soll ihre zwölfjährige Tochter sexuell missbraucht haben und dieses kinderpornografische Material verschickt haben: Dieser Missbrauchsskandal schockiert die Menschen im Ortsteil Neuthard. „Dass so etwas auf dem Dorf passiert?!“, sagt ein Paar.

Ein offenes Lachen: Sympathisch wirkt die 48-jährige Mutter aus Karlsdorf-Neuthard, der die Polizei den sexuellen Missbrauch ihrer zwölfjährigen Tochter vorwirft. Sie postet Bilder ihrer Kinder, von Hund und Katze, zeigt Herz für Behinderte und zuletzt ein inniges Symbolbild mit dem Titel „Muttersein ist eine Liebesgeschichte, die niemals endet“.

Dazu ihr Kommentar: „Die schönste Liebe, die es gibt“ – versehen mit einem Herzchen. Der stammt noch vom Mai. Seit ihrer vorübergehenden Verhaftung am 8. Juni befinden sich Tochter und Sohn bei einer Pflegefamilie. Sie postete, muss man eigentlich sagen, denn seit Dienstagabend gibt es ihre Facebook-Seite nicht mehr.

Shitstorm gegen Erzieherin des Kindergartens St. Franziskus in Karlsdorf-Neuthard

Seit bekannt ist, dass die Erzieherin des Kindergartens St. Franziskus Nacktbilder und -filme von ihrer Tochter gemacht und sie an Dritte verschickt haben soll, ist die heile Welt in dem Ortsteil mit 4.206 Einwohnern nicht mehr wie vorher. Ein wahrer Shitstorm ergoss sich allein im sozialen Netzwerk über die 48-Jährige, die erst vor wenigen Tagen ihren Geburtstag feierte. In 100 Kommentaren auf ihrer Facebook-Seite wurden ihr Muttergefühle abgesprochen. Hasserfüllte und fassungslose Statements wechseln sich ab.

Zu groß ist der Tabubruch: Eine Frau, zumal eine Mutter, missbraucht nicht.

Dabei hat nicht zuletzt der Missbrauchsfall in Staufen, für den eine Mutter im August 2018 zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, mittlerweile das Gegenteil gezeigt. Und auch die Mikadostudie des Bundesfamilienministeriums von 2015 dokumentiert, dass Frauen als Täterinnen viel öfter vorkommen, als allgemein angenommen wird.

Im Neutharder Missbrauchsfall laufen die Ermittlungen weiter. Die Auswertung der Bilder und Videos ist aufwändig. Über die Hinter- und Beweggründe der 48-Jährigen kann die Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch nichts sagen. „Derzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse“, so Pressesprecher Tobias Wagner. Klar ist nur, dass ein 43-Jähriger aus der Steiermark die Mutter der Zwölfjährigen aufgefordert haben soll, die Bilder zu schicken.

Wie kann eine Mutti ihrem Kind so etwas antun? Ältere Dame in Karlsdorf

Auch in Neuthard, wo jeder noch jeden kennt, rätselt man über die Gründe. Gerüchte machen die Runde. „Vielleicht wurde sie gezwungen“, vermutet eine ältere Dame in der Kirchstraße. Sie ist fassungslos – und ratlos: „Wie kann eine Mutti ihrem Kind so etwas antun?“, fragt sie.

Sie kennt die vierköpfige Familie seit Jahren, der Ehemann kommt aus Neuthard, die Frau aus Bruchsal. Regelmäßig hat die vierköpfige Familie beim Gassi-Gehen vorbeigeschaut. Sie hat Anteil genommen, als Schicksalsschläge das Leben der Familie beeinträchtigte. Missbrauchsfälle in Nordrhein-Westfalen ja, aber in Neuthard? Für sie unvorstellbar.

„Dass so etwas auf dem Dorf passiert?!“: Schockiert reagiert auch ein Paar in der Luisenstraße. „Sie geht im Ort noch einkaufen“, erzählt die Frau. „Ich wäre dazu nach Blankenloch gefahren, wo mich keiner kennt“, wundert sie sich über so viel Unverfrorenheit. In der Luisen- und der angrenzenden Kreuzstraße wohnen viele Eltern, deren Kinder in den St. Franziskuskindergarten gehen. Auch ihre Enkelin.

Erzieherin war beliebt bei Kindergartenkindern

Bei den Kindern war die langjährige Erzieherin beliebt. Nicht nur in der katholischen Einrichtung, wo sie seit der Verhaftung freigestellt ist. Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Karlsdorf-Neuthard-Forst war sie engagiert und arbeitete mit Kindern.

Erst seit Ende Juni hat St. Franziskus nach den Einschränkungen der Corona-Zeit wieder für alle Kinder geöffnet. „Wieder ankommen“ nach den Verunsicherungen der letzten Monate sei das Ziel gewesen, so die Kindergartenbeauftragte der Erzdiözese Freiburg, Barbara Remmlinger. Für die Kinder ist es nun schwer zu verstehen, warum die Erwachsenen im Moment so aufgeregt miteinander reden.

Auch wenn nach dem ersten Schock die Erleichterung groß ist, dass in der Einrichtung wohl keine Übergriffe stattfanden. Es bleiben viele Fragen. Die Erzdiözese, der über 1.000 katholische Kindergärten unterstehen, möchte möglichst offen mit dem Thema umgehen. Für die Erzieherinnen ist eine Supervision vorgesehen.

Gesprächsangebot für Eltern der Kinder von St. Franziskus

Den Eltern wurde vom Pastoralteam ein Gesprächsangebot gemacht. Mit den Elternbeiräten soll geklärt werden, welche Schritte zur Aufarbeitung gemacht und wie die Kinder weiter gestärkt werden können. Schon bei der Einstellung muss jede der derzeit 12.500 ErzieherInnen eine Erklärung zum achtsamen Umgang abgeben.

In Schulungen und Gesprächen sind schon kleinste Grenzverletzungen im sprachlichen Bereich, der sensible Umgang mit den Daten der Kinder sowie Prävention immer wieder Thema. „Der Kindergarten soll ein sicherer Ort für Kinder sein“, so die Kindergartenbeauftragte.