In Stutensee gibt es Tipps gegen die Angst vor dem Stürzen

Senioren stürzen öfter als jüngere Erwachsene – und die Folgen sind oft größer. Ein schmerzhaftes Erlebnis kann zu „Sturzangst“ führen. Im Pflegeübungszentrum Stutensee gibt es Tipps für Senioren und Angehörigen, um damit umgehen zu können.

Senioren, die bereits gestürzt sind, haben ein sehr hohes Risiko, erneut zu stürzen. „Sturzangst“ – also die schlechte Erinnerung an den vergangenen Sturz, die daraus resultierende Schonhaltung und niedrigere Aktivität, führen Betroffene häufig in einen Teufelskreis: Der nächste Sturz ist vorprogrammiert.

Kai Käßhöfer, Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Karlsruhe und Altenpfleger, hat jetzt im Pflegeübungszentrum (PÜZ) in Stutensee Tipps gegeben, wie Senioren aus diesem Teufelskreis herauskommen, und auch wie pflegende Angehörige dabei helfen können.

Jeder Dritte stürzt einmal im Jahr

Jeder Dritte stürzt einmal im Jahr. Vor allem die bekannte Oberschenkelhalsfraktur wird von Senioren dabei besonders gefürchtet. Eine aufwendige Operation folgt, oft gibt es Lungenentzündungen und langfristig eingeschränkte Mobilität. Was sind Ursachen für einen Sturz? „Es ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen“, erklärt Kai Käßhöfer. Körperliche Einschränkungen wie Sehschwächen, eine unsichere Gangart, schlechte Balance oder Schwindel lassen das Sturzrisiko erheblich steigen. Auch die eigene Wohnung, das eigene Haus kann viele Gefahren bergen. Nicht ausreichend beleuchtete Bereiche, beispielsweise Teppiche und Türschwellen als Stolperfalle. Und: Glatte Fliesen stellen nicht nur für Senioren eine Rutschgefahr dar.

Schwindel und Ausrutschen sind die Hauptursachen

Sehr häufige Hauptursachen für Stürze sind plötzlicher Schwindel und das Ausrutschen im Badezimmer, weiß Kai Käßhöfer aus beruflicher Erfahrung. Bei neueren Bauten wird das Thema Barrierefreiheit bereits berücksichtigt, Tendenz steigend, doch bereits lange bestehende Infrastrukturen und Gebäude müssen nachgerüstet werden. Und erst vor der Tür: „Die Gehwege!“, rufen einige im Publikum. Bürgersteige seien oft zu schmal, zu uneben – Stolperfallen und mit der Gehhilfe kaum zu bewältigen.

Was kann also getan werden, um das Sturzrisiko zu senken? „Der Rollator“, stellt Kai Käßhöfer vor. Die Gehhilfe sei sicher, praktisch und helfe den Nutzern, mobil zu bleiben. Doch wer einen hat, sollte ihn auch nutzen, mahnt der Altenpfleger. Viele seien nicht passend eingestellt oder würden aus Stolz und Eitelkeit nicht genutzt werden. Ansonsten: Stolperfallen aus dem Weg räumen, Haltegriffe installieren, für ausreichende Beleuchtung zu jeder Tageszeit sorgen, stabiles Schuhwerk tragen, sogenannte Stoppersocken für drinnen – wer häufig aus dem Bett aufsteht auch bei Nacht. Wer einen Hausnotruf mit Armband besitzt, kann und sollte dieses immer tragen, auch beim Duschen. „Nach der Risikoabwägung muss man entscheiden: Wohne ich lieber sicher oder schön?“, redet Kai Käßhöfer den Anwesenden ins Gewissen. Beides sei häufig nicht vereinbar.

Überzeugungsarbeit kann ein Kraftakt sein

Für Angehörige kann die Überzeugungsarbeit, Hilfsmittel anzuschaffen und zu verwenden, zu einem Kraftakt werden, und das häufig vergebens, nimmt Kai Käßhöfer eine andere Zielgruppe seines Vortrags ins Visier. Er rät, bei solch sensiblen Themen beispielsweise auf Tipps von einem beratenden Verein oder vom Hausarzt zu hören. Bei engen Verwandten verhindern Emotionen oder persönliche Aspekte oft, dass der gut gemeinte Rat nicht ernst oder gar übel genommen wird.

Bis zu 4.000 Euro Zuschuss bei Pflegegrad Eins

Außenstehende bringen zwar eventuell keine neuen Informationen, aber eine neutrale und objektive Perspektive mit, so der Altenpfleger. Wer offiziell Pflegegrad Eins oder höher hat, könne bis zu 4.000 Euro Zuschuss je sogenannter „Wohnumfeldverbessernder Maßnahme“ erhalten, gibt Kai Käßhöfer einen wichtigen Tipp. Und zum Thema Umbauten an Mietwohnungen kann er auch Licht ins Dunkel bringen: Vermieter seien zwar nicht in der Pflicht, spezifische Veränderungen zu übernehmen, um den Zugang zu einer Wohnung seniorentauglich zu machen. Handele es sich jedoch um ein fehlendes Geländer oder die Installation einer Rampe an der Eingangstreppe, kann mit dem Nutzen für die gesamte Wohngemeinschaft und der Barrierefreiheit argumentiert werden.