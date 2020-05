Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern in Karlsruhe und Umgebung

Anzeige

Der Trick scheint einfach nicht alt zu werden: Derzeit sind wieder Enkeltrickbetrüger in und um Karlsruhe aktiv. Die Polizei warnt, nicht auf Tricks der Verbrecher hereinzufallen – und gibt Tipps, um sich vor den Betrügern zu schützen.

In den vergangenen Tagen hat es laut Angaben der Polizei Karlsruhe in Stadt und Landkreis vermehrte Betrugsversuche per Telefon gegeben. Bis zum Dienstagnachmittag zählte die Polizei insgesamt 16 gemeldete Fälle – die tatsächliche Zahl der Versuche dürfte höher gewesen sein.

Die Betrüger gehen dabei immer ähnlich vor: Der Anrufer oder die Anruferin geben sich bei den angerufenen Senioren als nahe Verwandte oder Bekannte aus und behaupten, in einer finanziellen Notlage zu stecken. Deshalb bitten sie, dass man ihnen Geld leihe – meistens geht es um einen fünfstelligen Betrag. Bislang ging es hier in diesem Fall für die Angerufenen immer gut aus: Alle potentiellen Betrugsopfer schöpften rechtzeitig Verdacht und legten auf.

Wie kann ich mich vor Enkeltrickbetrügern schützen? Tipps:

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann.

– Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

– Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

bnn/ots