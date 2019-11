Falschfahrerin auf der A5 begegnet Polizist auf dem Weg zur Arbeit

Anzeige

Am frühen Sonntagmorgen war eine Falschfahrerin auf der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe unterwegs. Ein Fahrer musste eine Vollbremsung einlegen. Pech für die Frau: Der Mann war ein Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit.

Der 44-jährige Polizist war gegen 4.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd auf dem Weg zur Arbeit. Dabei begegnete er auf der Straße einer 24-jährigen Frau, die ihm mit ihrem Auto in die falsche Richtung fahrend entgegenkam. Der Beamte musste eine Vollbremsung einleiten, heißt es in der Meldung der Polizei.

Auch die Falschfahrerin bremste daraufhin ab, wendete ihr Auto und fuhr davon. Der Mann verständigte seine Kollegen, die die Frau schließlich auch erwischten. Sie werde nun zur Verantwortung gezogen, heißt es von der Polizei.

