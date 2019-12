Landwirte entzünden ein Mahnfeuer in Liedolsheim

Anzeige

Am Samstag haben die Landwirte in ganz Deutschland tausende von Mahnfeuern entfacht. Allein in Baden-Württemberg waren es 650. Eines davon wurde in Liedolsheim an der B36 in Richtung Graben mithilfe großer Strohballen angezündet. Auch im Januar und Februar kommenden Jahres sind die von den Bauernverbänden initiierten Aktionen immer am ersten Samstag des Monats geplant.

Von unserem Mitarbeiter Kurt Klumpp

„Wir machen dies, um auf unsere Sorgen und Nöten aufmerksam zu machen“, sagten Stephan Keinath aus Dettenheim und der Rheinsheimer Christian Coenen. Mehrere Dutzend Landwirte sind gekommen und haben mit ihren Traktoren einen Halbkreis um das Mahnfeuer gebildet. Begonnen hatte die Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ am 22. Oktober mit einer Kundgebung in Stuttgart. Höhepunkt der bisherigen Agrarproteste war am 26. November die Sternfahrt von 8.600 Traktoren nach Berlin.

Landwirte werben für qualitativ hochwertige Lebensmittel

„Wir sind nicht gegen den Umwelt- oder Artenschutz“, erklärten Keinath und Coenen. Sie sähen die Herausforderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wir kämpfen um unsere Zukunft“, sagen sie und sind dabei vor allem auch auf das Verständnis der Bevölkerung angewiesen. „Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist es, sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erzeugen, wobei Deutschland beim Anbau über die höchsten Standards verfügt“, betonten die beiden Landwirte.

Sie warben für eine breite Anerkennung ihrer Leistungen und sprachen sich für angemessene Verbraucherpreise aus. Dabei geißelten sie die Exporte von Obst, Getreide und Fleisch aus Übersee, die unter weitaus schlechteren Umweltbedingungen produziert würden.

Gesetzliche Einschränkungen sollen zu weniger Ernte führen

Die in Deutschland vorgesehenen gesetzlichen Einschränkungen bei der Düngung und Schädlingsbekämpfung würden nach Meinung der beiden Bauernvertreter dazu führen, dass nicht nur beim Getreideanbau etwa 20 Prozent weniger geerntet würde. „In Südamerika wird der Regenwald abgeholzt, damit sie Weizen für Europa anbauen können. Und natürlich längst nicht zu den Standards, die hier in Deutschland vorgeschrieben sind, wobei wir in Bezug auf Klima und Bodenbeschaffenheit ideale Voraussetzungen für den Anbau von Weizen haben“, erklärten Stephan Keinath und Christian Coenen gleichlautend.

Sie sehen den Erhalt der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft in Deutschland als einen herausragenden Wert, den es zu erhalten gelte. Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands, vertrat dazu eine klare Meinung: „Die Bauernfamilien haben unsere einzigartige, vielfältige Landschaft entscheidend geprägt und empfinden deshalb auch eine besondere Verantwortung, diese mit ihrer Artenvielfalt zu erhalten.“

Wir sind fest davon überzeugt, dass die Bürger weiterhin regional erzeugte Lebensmittel und keine Importe wollen

Stephan Keinath und Christian Coenen

Von der Politik forderten Keinath und Coenen keine Zuschüsse, sondern Rahmenbedingungen, die im Land flächendeckend Landwirtschaft ermöglichen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Bürger weiterhin regional erzeugte Lebensmittel und keine Importe wollen.“