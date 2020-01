Anzeige

365-Euro-Ticket, barrierefreie Haltestellen, Müllentsorgung: In der Sitzung des Landkreis Karlsruhe stehen am Donnerstag wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung. Wir berichten im Live-Ticker brandaktuell aus Flehingen.

In der Sitzung an diesem Donnerstag, die um 15 Uhr in der Neuen Schlossgartenhalle in Oberderdingen-Flehingen beginnt, stehen einige Zukunftskonzepte auf der Agenda: Wie ist es um das 365-Euro-Ticket im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bestellt? Wie werden die Haltestellen im ÖPNV barrierefrei ausgebaut?

Wohin soll der anfallende Müll, wenn zeitgleich die Kapazitäten der Deponien erschöpft sind? Was passiert mit dem Hochhaus des Landratsamts in Karlsruhe?

Unsere Redakteurinnen Laura Schüssler und Janina Keller berichten live aus Flehingen.