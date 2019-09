Lkw übersieht BMW – Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines BMW bei einem Unfall an einer Kreuzung in Karlsbad-Spielberg erlitten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich der BMW-Fahrer am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf dem Weg von Spielberg in Richtung Ittersbach, als ein aus Richtung Fischweier kommender Lkw eines Schaustellerbetriebs den Pkw übersah und in die Kreuzung einfuhr.

Daraufhin krachte der BMW laut Polizei seitlich in das Heck des Lkw und wurde nach rechts abgedrängt. Der Pkw-Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad rückte an und nahm auslaufende Kraftstoffe auf. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen im Einsatz. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

BNN/Einsatz-Report24