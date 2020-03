Anzeige

Auf der A5 zwischen Bruchsal und dem Dreieck Karlsruhe in südlicher Richtung hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben. Laut ersten Informationen der Polizei sind zwei Lastwagen an dem Unfall beteiligt.

Der linke Fahrstreifen ist frei. Allerdings staut sich der Verkehr bereits auf rund zehn Kilometern. Da etwa 100 Liter Diesel ausgelaufen sind und Ladung geborgen werden muss, dauern die Bergungsarbeiten laut einer Polizeisprecherin bis mindestens zwölf Uhr.

Zum genauen Hergang des Unfalls ist noch nichts bekannt. Die Polizei hatte ihn gegen 8.50 Uhr gemeldet.

Weitere Informationen folgen.