Kröten und Frösche sind nach mildem Winter im Landkreis Karlsruhe ungewöhnlich früh unterwegs

Aufgrund der milden Temperaturen sind viele Amphibien auf Wanderschaft zu ihren Laichgebieten. Ungewöhnlich früh, finden das Experten. Damit auf ihrem Weg keine Kröte zu Schaden kommt, versuchen ehrenamtliche Helfer die Amphibien vom Überqueren viel befahrener Straßen abzuhalten und sicher auf die andere Seite zu bringen.

Die Wandersaison ist in vollem Gange: Zahlreiche Frösche, Kröten und Molche sind derzeit unterwegs, um in ihren Geburtsgewässern zu laichen. Die ersten Wanderungen beginnen meist in der Gemeinde Weingarten.

Dort haben Helfer in den vergangenen drei Wochen bereits so viele Amphibien gerettet wie im ganzen vergangenen Jahr, sagt Hans-Martin Flinspach, Kreisökologe im Landratsamt Karlsruhe. Die Wanderung ist für die Amphibien aber nicht ohne Gefahren, denn auf dem Weg von ihren Winterlebensräumen zum Laichplatz müssen sie zum Teil stark befahrene Straßen überqueren.

Nicht alle Wanderstrecken verfügen über feste Leitsysteme

Zwischen 40 und 50 Wanderrouten gibt es im Landkreis Karlsruhe, viele in der Kinzig-Murg-Rinne, erklärt Flinspach. Rund 30 Wanderstrecken verfügen über Betonleiteinrichtungen, die die Tiere am Überqueren der Straße hindern oder sie durch Tunnel sicher auf die andere Seite bringen. 97 bis 98 Prozent der Tiere kommen so sicher auf die andere Seite, schätzt Flinspach.

An anderen Stellen sollen mobile Zäune aus Folie oder Maschendrahtzaun die Strecken sichern, beispielsweise an der L556 zwischen Hambrücken und Forst, an der Landstraße von Untergrombach nach Weingarten oder an der L556 zwischen dem Wiesentaler Globus-Markt und dem Wagbachsee. Dort betreut Gerhard Sand vom Umweltamt der Stadt Waghäusel seit 1995 eine der größten Amphibienpopulationen.

Der frühe Termin war absolut überraschend. Gerhard Sand, Umweltamt der Stadt Waghäusel

Pro Saison ziehen zwischen 4.000 und 5.000 Tiere durch, meist Erdkröten. In diesem Jahr sind die Tiere ungewöhnlich früh unterwegs. „Der frühe Termin war absolut überraschend“, sagt Sand. Eine so intensive Februarwanderung habe es noch nie gegeben.

Noch wird die Strecke in Waghäusel mit mobilen Zäunen gesichert, aufgebaut von den Stadtgärtnern. Im Abstand von zehn bis 20 Metern sind Eimer vergraben, in die die Tiere fallen. Rund zehn ehrenamtliche Helferinnen tragen die Kröten dann auf die andere Straßenseite. Geplant ist, die ein Kilometer lange Strecke mit Tunneln auszustatten.

Regen ist keine zwingende Voraussetzung

In Untergrombach sind große Teile der rund 1,5 Kilometer langen Strecke am Ortsausgang Richtung Weingarten mit festen Leiteinrichtungen ausgestattet, doch auch hier müssen sich die Helfer des Vereins für Umwelt- und Naturschutz stellenweise mit Folienzäunen behelfen. Am 28. Januar habe man das erste Tier auf Wanderschaft gesichtet, verrät die stellvertretende Vorsitzende Regine Carl.

Aktuell sind die Bedingungen aber nicht ideal. „Regnen muss es nicht unbedingt“, sagt Carl, aber zu kalt und wechselhaft dürfe es nicht sein. Dennoch haben einige Amphibien bereits gelaicht und sind schon auf dem Rückweg. Dass Hin- und Rückwanderung gleichzeitig stattfinden, sei ungewöhnlich, sagt Carl, lasse sich aber mit dem milden Winter erklären.

Wanderung ist für Amphibien extrem kräftezehrend

Durch die anhaltende Hitze gab es in Untergrombach im vergangenen Jahr wenig Nachkommen. Weibliche Kröten würden sich nur dann auf die Laichwanderung begeben, wenn sie in einem guten Zustand seien und Hoffnung auf Nachwuchs bestehe, erklärt Carl. Die Laichwanderung sei enorm kräftezehrend.

Wenn man naturbegeistert ist, gehören Amphibien einfach dazu. Franz Debatin, NABU Hambrücken

Auch in Hambrücken hat sich die Population an Erdkröten durch die Hitzejahre 2018 und 2019 annähernd halbiert, berichtet Franz Debatin von der Hambrücker Gruppe des Naturschutzbunds Deutschlands (Nabu). Für Debatin mehr als beklagenswert: „Wenn man naturbegeistert ist, gehören Amphibien einfach dazu.“

Amphibien „stören“ auch Bauvorhaben

Hin und wieder kreuzten die Amphibien aber nicht nur Straßen, sondern stünden auch den Bauvorhaben der Menschen im Weg. In Pfinztal soll eine aufwendige Leiteinrichtung verhindern, dass Amphibien auf ihrem Weg in die „Edergrube“ ins Gewerbegebiet wandern. Die Tiere werden durch Leitplanken gezielt zu ihrem Laichgewässer und um das Gewerbegebiet herumgeführt, erklärt Hans-Martin Flinspach.

In Dettenheim sorgte eine vollgelaufene Baugrube für Aufsehen, die Kreuzkröten kurzerhand zum Laichgebiet erklärten. Diese „Pionierarten“ sind weniger wählerisch bei ihrem Laichort und erobern auch neue Gewässer. Der Bauherr in Dettenheim reagierte jedoch vorbildlich: Er meldete den Fall dem Landratsamt und der Laich wurde abgesammelt und umgesiedelt.

Bereits geringe Geschwindigkeiten genügen für erhebliche Verletzungen

Von den Autofahrern wünscht sich Flinspach mehr Rücksicht – auch auf die menschlichen Helfer am Straßenrand. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde werden Amphibien durch den Sog eines Autos so stark verletzt, dass sie meist verenden, betont er. Seit den 1990ern habe sich jedoch einiges getan. Viele melden dem Landratsamt inzwischen aktiv Wanderstrecken und fordern Schutz für die Amphibien. Der Anblick einer toten Kröte auf der Straße habe dann doch seine Wirkung, mutmaßt Flinspach.