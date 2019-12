Pendler haben wieder freie Fahrt auf der Karlsruher Rheinbrücke

Anzeige

Das wohl schönste Weihnachtsgeschenk für Pendler hat das Regierungspräsidium Karlsruhe. Zum Jahresende ist die Rheinbrücke Maxau ab 29. Dezember auf allen Spuren wieder frei befahrbar. Die morgendlichen Meldungen über Stau in Richtung Karlsruhe sowie das abendliche Pendant von wartenden Autos auf der Südtangente in Richtung Pfalz haben somit ein Ende.

Über ein Jahr beeinflussten Sanierungsarbeiten den Verkehr auf einer der wichtigsten und meist frequentiertesten Strecken der Region. Voll- und Teilsperrungen prägten das Bild. Bis die Mittelschutzplanken stehen, wird eine Einschränkung vorerst bleiben: Die Geschwindigkeit ist auf 60 Stundenkilometer begrenzt, kündigt das Regierungspräsidium an. Die erforderlichen Eingriffe sollen überwiegend in verkehrsarmen Zeiten im Januar 2020 erfolgen.

Regierungspräsidium zieht positives Fazit

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem hochfesten Beton verliefen die anschließenden Betonagen ganz hervorragend. Im Ergebnis wurden die geforderten Baustoffwerte sogar deutlich übertroffen“, sagt Jürgen Genthner, Leiter des Baureferats beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Aufgrund unerwarteter Schäden am Stahlüberbau der Fahrbahn verzögerten sich die Arbeiten um einige Wochen. Erst im Oktober wurde der hochfeste Beton in Fahrtrichtung Karlsruhe eingebaut, mit welchem die Brücke zukunftstauglich gemacht werden soll.

Schutzplanken müssen noch montiert werden

Derzeit müssen noch Schutzplanken montiert, Fugen verfüllt und die letzten Beschichtungsarbeiten im Bereich der Fahrbahn erledigt werden, teilt das Regierungspräsidium mit. Danach verschwindet auch das große weiße Schutzzelt: Dieses wird in der Zeit von Donnerstag, 19. Dezember, ab 21 Uhr bis Freitag, 20. Dezember, um 5 Uhr sowie am selben Tag ab 21 Uhr bis Montag, 23. Dezember, um 5 Uhr abgebaut. Dafür sei aus Sicherheitsgründen nur eine Spur in Richtung Karlsruhe befahrbar.

Der Verkehr wird am Montag, 23. Dezember, von 19 Uhr bis Dienstag, 24. Dezember, um 5 Uhr auf die Richtungsfahrbahn Karlsruhe verlegt. Dann stehen den Autofahrern wieder alle drei Fahrstreifen zur Verfügung. In den Nächten von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, wird jeweils zwischen 19 und 5 Uhr die Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Wörth rückgebaut. Im Anschluss daran sind auch in Fahrtrichtung Wörth alle drei Fahrstreifen frei.

Arbeiten am Radweg sind wetterabhängig

Einige Arbeiten verbleiben zwar auch dann noch, diese beeinträchtigen jedoch nicht den Straßenverkehr, heißt es weiter, beispielsweise der Korrosionsschutz im Bereich der Radwege sowie unter der Brücke. Währenddessen stehe Radfahrern allerdings nur ein Richtungsradweg zur Verfügung. Wann der zweite freigegeben werden kann, sei wetterabhängig und noch nicht vorherzusehen.

Kosten liegen beim 14 Millionen Euro

Die ursprünglich veranschlagten Kosten von rund 12,5 Millionen Euro konnte das Regierungspräsidium nicht ganz einhalten, zieht dieses kurz vor Abschluss ein erstes Fazit. Unvorhergesehene Arbeiten, wie etwa die Sanierung der Schweißnahtrisse, die im Herbst zu Verzögerungen der Baustelle führten, erhöhten den Betrag auf insgesamt rund 14 Millionen Euro.

