Polizeihubschrauber-Besatzung entdeckt brennende Waldhütte zwischen Berghausen und Jöhlingen

Nur durch einen raschen und beherzten Einsatz haben Feuerwehrleute der Pfinztaler Abteilungen Berghausen und Söllingen am späten Donnerstagnachmittag einen großen Waldbrand verhindert. Dies sagte ein Feuerwehrsprecher auf BNN-Nachfrage.

Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Waldstück nahe der B293 zwischen Berghausen und Jöhlingen gerufen, nachdem die Besatzung eines Polizeihubschraubers eine Rauchwolke entdeckt und die Wehre alarmiert hatte.

Hohe Waldbrandgefahr wegen Trockenheit

Knapp zwei Dutzend Feuerwehrleute der beiden genannten Abteilungen fuhren den Brandort an, an dem eine Holzhütte in hellen Flammen stand.

Die Hütte, die mutmaßlich Jugendliche auf dem Privatgrundstück errichtet hatten, brannte völlig nieder. Die Feuerwehr löschte danach noch weitere Glutnester, da der Wald zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr trocken ist und Waldbrandgefahr besteht. Kurz nach 18 Uhr war der Einsatz beendet.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0721) 4907-0 (Polizeirevier Durlach). Auch der Eigentümer des Waldgrundstücks wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.