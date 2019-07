Rebhühner im Landkreis Karlsruhe am Rand der Ausrottung

Anzeige

2009 zählten Ornithologen in Stutensee-Nord noch 16 balzende Rebhühner. 2016 waren es zehn, und aktuell sind es nur noch drei oder vier balzende, also männliche Rebhühner. „Und diese drei oder vier Hähne und die dazugehörigen Weibchen sind unseres Wissens die letzten Rebhühner im gesamten Landkreis Karlsruhe“, sagt Jochen Lehmann, ehrenamtlicher Leiter der von Mittel- bis Nordbaden aktiven Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Karlsruhe. Damit liegt der Landkreis voll im Trend.

Von unserem Mitarbeiter Franz Lechner

In gerade mal fünf Jahrzehnten hat die Zahl der Rebhühner in Deutschland um mehr als 90 Prozent abgenommen. Weniger als ein Menschenalter hat es also gedauert, um einen Vogel, der einst fast so häufig war wie Spatzen, Kohlmeisen oder Stare, im Landkreis an den Rand der Ausrottung zu bringen. Und selbst die letzten dieser in den sechziger Jahren des 20. Jahrhundert noch zu Tausenden im Landkreis lebenden Vögel, waren bis vor kurzem ernsthaft in Gefahr.

EU-Agrarreform sorgt für Ärger

„Zumindest die Gelege der Vögel wären von dem Landwirt, auf dessen Feldern wohl die letzten Rebhühner des Landkreises brüten, Mitte Mai fast zerstört worden“, berichtet der Stadtrat von Stutensee und Revierpächter Thomas Hornung. Und das nicht etwa aus Bosheit, sondern weil ihn die 2015 verabschiedete EU-Agrarreform zwingt, seine ökologischen Vorrangflächen einmal im Jahr zu bearbeiten. Nach dieser Reform erhalten Landwirte ja nur dann ihre vollen Subventionen, wenn sie fünf Prozent ihrer Flächen nach ökologischen Kriterien bewirtschaften.

Brachflächen oder Blühfelder sind beispielsweise solche als sogenannte ökologische Vorrangflächen anerkannten Flächen. „Die bekommen die Landwirte aber nur dann angerechnet, wenn sie diese Flächen mindestens einmal im Jahr bearbeiten“, beklagt Lehmann, was er einen „Fehler“ des Gesetzgebers nennt.

Landwirtschaft bedroht die Tiere

Darum nennen er, aber auch Thomas Hornung und viele Naturschützer die eigentlich gut gemeinten ökologischen Vorrangflächen heute „Todesfallen für viele seltene Tierarten“. Zwar nutzen in einer häufig ausgeräumten Landschaft viele bedrohte Tierarten Brachfelder und Blühstreifen nicht nur als Nahrungsflächen, sondern auch als Kinderstube für ihren Nachwuchs. Wenn dann aber die Landwirte ihre Flächen im Frühsommer mulchen oder pflügen, zerstören sie dabei zwangsläufig die Gelege oder die Jungtiere dieser bedrohten Tierarten, erklären Hornung und Lehmann. warum diese Flächen häufig zum Verhängnis für die Tiere werden.

Nur wenn ökologische Vorrangflächen mehrjährig angelegt werden, also nicht jedes Jahr bearbeitet werden müssen, helfen sie tatsächlich, das Vogel- und Insektensterben in unserer Natur aufzuhalten Jochen Lehmann

Das Gleiche gilt übrigens auch für Blühstreifen oder Zwischenfruchtfelder. Die bieten zwar vorübergehend Nahrung für viele Insektenarten, aber Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken und andere Insekten legen ihre Eier dann auch in oder auf die Blühpflanzen. Wenn die Zwischenfruchtfelder oder Blühstreifen dann meist nach nur wenigen Monaten gemulcht werden, bedeute es das Ende für viele Tausend Insekteneier, Raupen oder Insektenpuppen. „Nur wenn ökologische Vorrangflächen mehrjährig angelegt werden, also nicht jedes Jahr bearbeitet werden müssen, helfen sie tatsächlich, das Vogel- und Insektensterben in unserer Natur aufzuhalten“, betont Lehmann.

Rettung im letzten Moment

In Stutensee ist das gelungen. Dort wurde die Vernichtung des wahrscheinlich letzten Rebhuhn-Bestands im Landkreis durch den Einsatz von Stadtrat Thomas Hornung im letzten Moment verhindert. „Ich hatte aber viel Unterstützung“, erklärt Hornung. Dank der Umweltbehörde im Landratsamt, des Landwirtschaftsamts, das den Landwirt ausnahmsweise von der Bearbeitungspflicht befreite, und vor allem durch das Entgegenkommen des betroffenen Landwirts, gibt in diesem Jahr im Landkreis überhaupt noch Rebhuhn-Küken gibt. „Nur so, nämlich durch die Zusammenarbeit von Landwirten, Naturschützern und Jägern, haben wir eine kleine Chance, die endgültige Ausrottung des Rebhuhns im Landkreis zu verhindern“, betont Lehmann.