Nachdem das „Stuttgarter Netz“ vor gut einem Jahr an die Betreiber Abellio und GoAhead übergeben und der Fahrplan umgestellt wurde, hat es viel Kritik von Pendlern der Residenzbahn und Westbahn gegeben. Nicht nur wegen Defiziten im Fahrplan, sondern auch wegen Zugausfällen und Verspätungen.

Das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg hatte deshalb ein verändertes Fahrplankonzept angekündigt und um Stellungnahme gebeten, mit der sich der Verwaltungsausschuss des Kreistags bei seiner jüngsten Sitzung in der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard beschäftigte.

„Auf der Residenzbahn war es in letzter Zeit wirklich schwierig, das Fahrplankonzept hat nicht ganz gestimmt“, sagte Landrat Christoph Schnaudigel. Der Landkreis Karlsruhe ist im „Stuttgarter Netz“ mit der Westbahn (Heidelberg – Bruchsal – Bretten – Mühlacker – Stuttgart) und der Residenzbahn (Stuttgart – Pforzheim – Karlsruhe) betroffen.

Land Baden-Württemberg entschädigt Pendler

Ein Defizit des Netzes sei, dass bislang am Bahnhof in Mühlacker die Wagen auseinander- und zusammengekuppelt werden mussten. Das soll künftig entfallen. „Die Entschädigung der Bahnfahrer soll jetzt kommen“, stellte Schnaudigel für die gebeutelten Pendler in Aussicht.

Das Land habe für diejenigen eine Entschädigung in Aussicht gestellt, die zwischen Juli 2019 und Januar 2020 auf diesen Strecken besonders von Verspätungen und Zugausfällen betroffen waren. Sie sollen einen Monatsbeitrag erstattet bekommen.

Regio-Express im Zwei-Stunden-Takt zwischen Karlsruhe und Stuttgart

Das neue Fahrplankonzept sieht vor, dass ein Regio-Express-Zug auf der Residenzbahn im Zwei-Stunden-Takt von Stuttgart nach Karlsruhe verkehren und alle Haltepunkte bedienen soll. Die S5 soll im Halbstundentakt verkehren und bessere Anschlüsse an die S6 sowie den IRE und IC in Pforzheim bieten. Bei der Westbahn soll der Regio-Express von Heidelberg nach Stuttgart nur noch zwischen Heidelberg und Mühlacker rollen, wo er Anschluss in Richtung Pforzheim und Stuttgart erhält.

Ein zusätzlicher Zug alle zwei Stunden auf der Strecke von Mühlacker nach Bretten zur Hauptverkehrszeit soll den Halbstundentakt vervollständigen.

Für die Fahrgäste aus dem Landkreis Karlsruhe soll Folgendes besser werden: Zur Hauptverkehrszeit gibt es Verbindungen im 30-Minuten-Takt zwischen Bruchsal und Bretten nach Stuttgart, in Heidelberg besteht Anschluss an den Fernverkehr. Auch die Anschlüsse in Bruchsal sollen sich von Stuttgart kommend verbessern, sowohl zur S-Bahn in Richtung Mannheim als auch an den Fernverkehr nach München und Frankfurt.

Umsteigezeiten sollen, so die Ansage des Verkehrsministeriums, optimiert werden. Der Verwaltungsausschuss stimmte den Änderungen grundsätzlich zu, forderte aber bei der Verbindung zwischen Heidelberg und Bretten zwischen 16 und 18 Uhr zusätzliche Fahrten, damit ein durchgängiger Halbstundentakt vorliegt.

Keine direkte Verbindung mehr zwischen Bad Schönborn und Stuttgart

Die Übergangszeiten in Bretten und Bruchsal sollen weiter optimiert und die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, insbesondere am Bahnhof Mühlacker, verbessert werden. „Es gibt wie immer Gewinner und Verlierer“, sagte Inge Ganter (Grüne) zu dem geänderten Fahrplankonzept. Pendler, die bislang direkt von Bad Schönborn nach Stuttgart hätten fahren können, müssten künftig in Mühlacker umsteigen.

André Jackwerth (CDU/Junge Liste) regte attraktivere Angebote für Pendler an. So müsse es schnellere Verbindungen zu Stoßzeiten geben. „Wir müssen strategisch überlegen, was sich in den nächsten Jahren verändern und wie der Fahrplan aussehen soll“, sagte er.

Schnaudigel wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es schon jetzt kaum noch freie Kapazitäten im Karlsruher Netz gebe. Der Verwaltungsausschuss legte in seiner Stellungnahme an das Verkehrsministerium zudem Wert darauf, dass es einen reibungslosen Übergang von Schiene zum Bus gebe. Wenn die Bahnverkehre angepasst würden, müssten auch die Busverkehre angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss forderte das Land auf, die durch die Änderungen des Fahrplankonzeptes entstehenden Mehrkosten zu erstatten.