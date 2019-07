Feuerwehreinsatz in Rheinstetten: E-Bikefahrer klemmt Daumen ein

Anzeige

Kleiner Fehler, aber große Wirkung: Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Samstagmittag in Rheinstetten seinen Finger am Hinterrad seines Fahrrads eingeklemmt. Dabei wurde der Finger laut Feuerwehr teilweise abgetrennt. Der Mann musste befreit werden und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Unglück geschah am Samstag um die Mittagsstunde: Der Fahrer eines E-Bikes wollte einen technischen Defekt am Hinterrad seines Gefährts beheben und vergaß dabei, den Motor zu deaktivieren. Durch die Bewegung am Rad setzte sich dann der Antrieb in Gang und zog die Hand des Mannes ins Rad, sodass sein Daumen zwischen Bremse und Rad eingeklemmt und teilweise abgetrennt wurde – so beschreibt die Feuerwehr den Ablauf des Unfalls.

Mit dem Hubschrauber in Spezialklinik

Die Abteilung Neuburgweier der Feuerwehr eilte dem Mann zu Hilfe und befreite ihn mit der Unterstützung eines Rüstwagens aus Rheinstetten aus seiner Lage. Danach wurde der E-Bike-Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigsburg geflogen.

Die Feuerwehr lobt vor allem das Verhalten eines Restaurantmitarbeiters, der die Situation erkannte und die Familie des Mannes betreute. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

ots/bnn