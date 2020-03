Die Sparkasse Karlsruhe ist erneut Sieger im großen Bankentest „Beratung Baufinanzierung in Deutschland“. Das Finanzinstitut ist damit zum dritten Mal die Nummer Eins in dem umfangreichen Vergleichstest.

Das Karlsruher Ehepaar Anja und Klaus F. (Namen von der Redaktion geändert), 30 und 34 Jahre alt, freuen sich. Nicht über den anhaltenden Null- oder Geringzins, der ihr Erspartes kaum wachsen lässt, gleichwohl darüber, dass die aktuellen Bauzinsen je nach Laufzeit des Kredites sich um ein Prozent bewegen. „Diese Niedrigzinsphase wollen wir ausnutzen“, sagen die beiden. Nach zugegebenermaßen etwas längerer Suche hat das Ehepaar, das demnächst das dritte Kind erwartet, ein nettes Häuschen in Karlsruhe-Neureut gefunden.

Familie betritt Bauherren-Neuland

Nun sind Anja und Klaus F. auf der Suche nach einer soliden und vor allen Dingen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Baufinanzierung. „Für uns ist das Neuland“, gestehen sie. „Der Kauf dieses Hauses ist die bislang größte Investition in unserem Leben.“ Wie so manch anderer fühlt sich das Paar leicht überfordert, wenn es um die Besonderheiten der Hausfinanzierung geht. Eines allerdings wissen Anja und Klaus F. genau: „Die Baufinanzierung muss auf unsere weitere Lebensplanung abgestimmt sein.“

Gut aufgehoben beim Finanzierungberater

Klaus F. ist aufmerksamer Leser der überregionalen Tageszeitung „Die Welt“. Ihm entging deshalb nicht, dass im Januar Experten des Internationalen Instituts für Bankentests im Auftrag dieser Zeitung die Sparkasse Karlsruhe mit zwei Siegeln zur „besten Bank in Deutschland“ im Segment (LZ) ‚Beratung Baufinanzierung’ und zur „besten Bank in Baden-Württemberg“ im Segment ‚Beratung Privatkunden’ gewählt hat. Getestet wurden 1600 Bankfilialen. Grund genug für Anja und Klaus F., sich vertrauensvoll an die Sparkasse Karlsruhe zu wenden.

„Auf diese aussagekräftige Auszeichnung sind wir sehr stolz. Sie bestätigt unsere konsequente und ganzheitliche Kundenorientierung in Sachen Baufinanzierung“, freut sich Sparkassenvorstand Lutz Boden, zuständig für das Privatkundengeschäft. Diese Aussage können Anja und Klaus F. nur bestätigen, die sich bei einem der 30 Finanzierungsberater nach wie vor bestens betreut wissen.

Geduld ist eine Tugend

„Die Baufinanzierung war für uns kein kleines und anfänglich mit gewissen Ängsten verbundenes Unterfangen. Unser Berater hat aber mit uns geduldig und verständlich einen individuell auf uns zugeschnittenen realistischen und mit Puffern versehenen Finanzierungsplan kalkuliert“, erzählt Klaus F. vom Beginn der Verwirklichung des Immobilientraumes. Gemeinsam mit dem Ehepaar ermittelte er den genauen Finanzierungsbedarf. Hilfreich war dabei, dass die Sparkasse Karlsruhe eine Fülle unterschiedlicher und individueller Finanzierungsmodelle anbieten kann, wie etwa das Bausparen, öffentliche Fördermittel und der Wohn-Riester-Förderung.

Als besonders angenehm empfand das Ehepaar F. die „persönliche, freundliche und geduldige Beratung von Angesicht zu Angesicht in unserer Sparkassenfiliale“. Eine grobe Orientierung bezüglich des Investes und der monatlichen Belastung erlaubte bereits im Vorfeld der Beispielrechner auf der Webseite der Sparkasse Karlsruhe. Hier vereinbarten die F.’s dann auch gleich einen persönlichen kostenfreien und unverbindlichen Beratungstermin.

„Der für uns zuständige äußerst kompetente Finanzierungsberater hat sich viel Zeit genommen und wir konnten all die Fragen stellen, die uns unter den Nägeln brannten“, schildert Anja F. ihre Erfahrungen. „Das war um ein Vielfaches effektiver als eine frühere anonyme Onlineberatung bei einer Onlinebank.“

Beratung mit Struktur im Gespräch

Das Ehepaar F. lernte also in mehreren intensiven Gesprächen die Vorzüge der strukturierten Vorgehensweise bei der Sparkasse Karlsruhe zu schätzen. „Jeder unserer Berater führt ein einheitliches, strukturiertes Beratungsgespräch mit von uns festgelegten Qualitätsstandards, die strikt eingehalten werden“, erläutert Vorstandsmitglied Lutz Boden.

Gleichwohl findet die Sparkasse Karlsruhe dank der ganzheitlichen Vorgehensweise auch bei Unabwägbarkeiten immer eine Lösung. Gemeinsam mit dem Kunden ermitteln die Berater zuverlässig den genauen Finanzierungsbedarf. „Von Vorteil sind für uns als regional verankertes Kreditinstitut unsere umfassenden Markt- und Sachkenntnisse“, so Vorstand Boden.

Beratung auch nach dem Kauf

Ganzheitliche Finanzierungsberatung bedeutet bei der Sparkasse Karlsruhe auch, dass der Kunde hier in den Vorzug einer lebenslangen gemeinsamen Beratung von Stamm- und Finanzierungsberater kommt. Sollte beispielsweise in späteren Jahren eine Modernisierung anstehen, gibt es auch für diesen Fall Produktlösungen. „Wir betreuen unsere Kunden über den Kauf hinaus“, so Boden. „Wir bieten Beratung aus einer Hand für das ganze Leben.“ oef

Eine Vereinbarung bei der Sparkasse Karlsruhe für ein Beratungsgespräch ist möglich über das Servicetelefon 0721 146-0, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr oder online unter sparkasse-karlsruhe.de