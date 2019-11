Störungen beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia

Anzeige

Bei Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia gibt es in der Region derzeit vermehrte Meldungen von Störungen. Laut der Störungsmeldeplattform allestörungen.de sind sowohl Mittelbaden wie auch Karlsruhe, Bretten und Pforzheim von den Ausfällen betroffen.

Die Ausfallmeldungen mehren sich vor allem seit Mittwochabend. Unitymedia hat auf Anfragen von Kunden auf Twitter bereits reagiert und verweist auf ein beschädigtes Glasfaserkabel. „Ja, es nervt“, entschuldigt sich eine Mitarbeiterin auf dem Kurznachrichtendienst – und bietet an, die Ausfälle berechnen zu lassen. Mehrere tausend Kunden sollen von den Ausfällen betroffen sein.

Hallo, leider bist du von einem ausgefallenen Netzelement betroffen und ja, es nervt, wenn das so häufig passiert. Sende uns gern eine DM, wenn die Dienste wieder laufen, dann können wir die ausfälle auch berechnen. LG Christin — Unitymedia Hilfe (@UnitymediaHilfe) November 27, 2019

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker ist von dem Ausfall betroffen. Er meldete sich auf Facebook zu dem Ausfall. Sein Wahlkampfbüro in Baden-Baden sei seit Mittwochnachmittag ohne Internet und Telefon, schreibt Whittaker. „Echt nervig“. Ein gerissenes Glasfaserkabel soll für die lokalen Ausfälle verantwortlich sein. Gegen Nachmittag soll das Kabel aber repariert sein, heißt es.

Unter dem Facebook-Beitrag des CDU-Politikers machen betroffene Baden-Badener Unitymedia-Kunden ihrem Ärger Luft. Ein Mann berichtet, dass er seit Mittwochmittag kein Internet, kein Telefonnetz und keinen Fernsehempfang habe. Inzwischen sei bei ihm zwar eine SMS von Unitymedia angekommen, dass das Netz inzwischen wieder funktioniere – dem sei aber nicht so.

Unitymedia mit Sitz in Köln gehört zu den wichtigsten Kabelnetzbetreibern in Deutschland zwischen Bielefeld und Freiburg. Neben Fernseh- und Radio-Programmen bietet das Unternehmen seit den frühen 2000er Jahren auch Internet- und Telefonanschlüsse an, die als Alternative zum DSL-Anschluss positioniert werden.

Auf der Internetseite von Unitymedia ist die momentane Störung nicht vermerkt. Für Freitag, 0 bis 5 Uhr, sind jedoch Wartungsarbeiten im Raum Gaggenau angekündigt. „Es kann vereinzelt zu Beeinträchtigungen Ihrer Unitymedia Dienste kommen, die maximal 5 Stunden andauern werden“, heißt es auf der Webseite. Unitymedia empfielt, für diesen Zeitraum für Notrufe den Mobilfunk zu nutzen.

