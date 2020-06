Polizei fasst Exhibitionisten auf Spielplatz in Stutensee

Anzeige

Die Polizei hat bereits am vergangenen Freitag einen Exhibitionisten in Stutensee-Blankenloch vorläufig festgenommen. Der 44-Jährige hatte sich am Vormittag an einem Spielplatz im Nibelungenring vor zwei Frauen nackt gezeigt.

Laut Angaben der Polizei konnten die beiden Frauen verhindern, dass ihre Kinder mit dem Mann in Kontakt kamen. Sie verständigten die Polizei. Gezeigt hatte sich der Mann gegen 10.25 Uhr an einem Spielplatz im Blankenlocher Nibelungenring. Laut Polizei zeigte er sich „in entsprechender Manier“ und „nahm sexuellen Handlungen an sich vor“.

Die alarmierten Beamten nahmen den 44-jährigen, psychisch beeinträchtigen Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat das zuständige Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

bnn