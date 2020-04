Trockene Böden erhöhen Wahrscheinlichkeit von Waldbränden im Kreis Karlsruhe

Anzeige

Die Wurzeln kommen nur schwer ans Grundwasser. Der Boden ist trocken und nährstoffarm. Die Bäume sind dementsprechend geschädigt. Der Hardtwald ist das Sorgenkind unter den Wäldern im Landkreis Karlsruhe, sagt Forstamtsleiter Martin Moosmayer. Doch auch die anderen Gebiete leiden inzwischen unter den Klimabedingungen. Eins haben sie zudem gemeinsam: Die Gefahr, in Brand zu geraten, ist derzeit wieder besonders hoch.

„Wären die Grillplätze nicht sowieso aufgrund der Corona-Verordnungen gesperrt, hätten wir das machen müssen“, erklärt Moosmayer. Infolge der Beschränkungen des öffentlichen Lebens schlagen viele Menschen den Weg in die Natur ein. Dabei sei in den Wäldern verantwortungsbewusstes Handeln vonnöten.

Mitte April ist bereits Stufe Drei des Waldbrandgefahrenindexes erreicht, die Karte des Deutschen Wetterdienstes flächendeckend orange gefärbt.

Hohe Temperaturen treffen auf fehlenden Regen

„Die frühsommerlichen Temperaturen haben die Waldbrandgefahr im Landkreis Karlsruhe steigen lassen“, sagt Moosmayer. Die Wärme, der ausbleibende Niederschlag und das herumliegende, leicht entzündliche, trockene Laub und Gras vom vergangenen Herbst bedingen die Situation. Der Februar sei zwar relativ feucht gewesen, so der Experte: „Der Hardtwald steht aber jetzt schon wieder unter Wasserstress.“ Die obersten 30 Zentimeter seien bereits ausgetrocknet. Laubbäume pumpen zusätzlich Wasser in ihre Krone, um aufzublühen.

Feuerstellen sind aufgrund von Corona geschlossen

Aufgrund der Verordnungen zur Corona-Krise sind derzeit ohnehin alle Waldspielplätze und die fest eingerichteten Feuerstellen auf Grillplätzen gesperrt. Lediglich an diesen wäre offenes Feuer erlaubt. Ein Restrisiko bestehe jedoch weiter, etwa durch weggeworfene Zigarettenkippen.

Auch interessant: Waldexperte Peter Wohlleben über den Klimawandel: „Es ist besser, die Natur sich selbst zu überlassen“

„Jeder Waldbesucher kann seinen Teil zur Vermeidung von Waldbränden beitragen“, so Moosmayer. „Altes Laub oder Reisigmaterial brennen wie Zunder, wenn es dazu noch drei bis vier Wochen nicht richtig geregnet hat“, sagt der Forstamtsleiter. „Die Menschen sehen überall das frische Grün der Pflanzen und vermuten dann oft, dass davon keine Gefahr ausgeht. Aber sie ist eben schon in dieser Jahreszeit sehr groß.“

Derzeit beobachte Moosmayer mehr Besucher als gewöhnlich in den Wäldern. „Auch solche, die ihre Zeit sonst nicht in der Natur verbringen oder sich mit ihr auskennen“, sagt er. Umso wichtiger sei es, sich an die Regeln zu halten. Von März bis einschließlich Oktober herrsche ein generelles Rauchverbot im Wald. Schlimmere Brände habe es in den vergangenen Jahren im Kreisgebiet zum Glück nicht gegeben. „Wir rechnen aber damit, dass das nicht zuletzt auch aufgrund des Klimawandels etwa im Hardtwald Thema wird“, so Moosmayer. Das Risiko steigt mit zunehmenden Temperaturen.

Unseren Wäldern geht es nach wie vor nicht gut. Martin Moosmayer, Forstamtsleiter im Landkreis Karlsruhe

Dabei kämpft die Natur bereits seit Jahren. „Unseren Wäldern geht es nach wie vor nicht gut“, so Moosmayer. Die unterschiedlichen Gebiete sind von jeweils anderen Problemen befallen. „Der Schwarzwald-Teil mit seinen Nadelwäldern leidet unter den Borkenkäfern.“ Im von Kiefern geprägten Hardtwald sind Pilzschäden weit verbreitet. Die niedrige Höhenlage bringt zusätzlich Wärme und trifft auf trockene Sandböden. „Die vorausgegangenen zwei Trockenjahre haben zu einem massiven Absterben der Bäume geführt“, sagt Moosmayer. „Durch die Grundwasserabsenkung kommen die Pflanzen zudem schwerer an Wasser.“

Auch interessant: Wälder in Deutschland durch Hitze und Dürre gefährdet

Klimawandel zeichnet auch robuste Bäume

Selbst im Kraichgau mit seinen guten Voraussetzungen sei das Baumsterben nach den Extremjahren 2018/2019 inzwischen angekommen. „Die Buche, wie sie dort wächst, war für uns immer die sicherste Variante. Der Klimawandel zeichnet aber auch diese“, erklärt er. Viele der Bäume habe das Forstamt vorerst stehen gelassen, um zu sehen, ob die Buchen sich erholen. Man wolle nicht zu schnell alles in die Holzproduktion geben.

„Wir sind in Habachtstellung bei den Borkenkäfern“, ergänzt Moosmayer mit Blick auf die Wälder. „Über diesen Nicht-Winter sind kaum Tiere kaputt gegangen“, befürchtet er. Dazu sei es nicht kalt genug gewesen. Große Mengen an geschädigtem Holz habe man zwar abgetragen, lange aber nicht alles. Borkenkäfer würden ihren Weg finden.

Mehr zum Thema: Förster und Waldbesitzer fürchten neue Borkenkäferplage

Waldbrände gefährden Bestand zusätzlich

„Wenn die Bäume dann im Trockenstress sind, können sie sich nicht wehren.“ Waldbrände gefährden den Bestand also zusätzlich. Grillplätze habe man jedoch noch nie ganzjährig geschlossen. „Wenn es genug geregnet hat, öffnen wir diese auch nach Corona wieder“, erklärt Moosmayer. „Wenn sich alle rücksichtsvoll gegenüber der Natur verhalten, kann man sie auch genießen.“