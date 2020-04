Der Verwaltungsausschuss des Landkreises Karlsruhe tagt unter besonderen Bedingungen

Anzeige

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Landkreis Karlsruhe stehen im Vordergrund des Verwaltungsausschusses. Nicht nur ist das Virus selbst Thema in der Sitzung, vielmehr bestimmt es auch die Konditionen dieser. Anstatt im Landratsamt treffen sich die rund 23 Mitglieder des Gremiums am Donnerstag erstmals in der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe.

„Das ist ein Novum“, sagt Landkreis-Sprecher Martin Zawichowski. Sitzungen der Ausschüsse halte man gewöhnlich nur selten außerhalb des Hauptgebäudes ab, etwa wenn ein Thema das verlange. Die Gartenhalle sei derzeit ungenutzt und noch dazu in der Nähe des regulären Sitzungssaales im Landratsamt.

Ausreichend Platz in der Gartenhalle

„Die einzelnen Sitze werden viel weiter auseinandergezogen als gewohnt“, so Zawichowski. Dadurch wolle man die Sicherheitsabstände gewährleisten, sowohl für die Verwaltung und die Kreistagsmitglieder, aber auch die Öffentlichkeit. „Ansonsten wird das inhaltlich aber eine ganz ,normale‘ Sitzung.“ Die Gartenhalle biete genügend Raum, um sämtliche Abstandsvorschriften einhalten zu können.

Der Vorsitzende werde auch noch ausdrücklich auf das Thema Sicherheit eingehen. Desinfektionsmittel werde zur Verfügung stehen. „Aus unserer Sicht tun wir alles, um Infektionen zu unterbinden und sind guter Zuversicht, dass alles gut geht“, so Zawichowski. „Wir wissen im Vorfeld von zwei Entschuldigungen, die aber nicht coronabedingt sind“, erklärt er weiter. Zu Problemen komme es dadurch aber nicht, die Stellvertretung sei gesichert.

Die Pandemie sei in eine Zeit gefallen, in der mit Ausnahme von einer keine regulären Sitzungen stattgefunden hätten. Somit wurde die kommunalpolitische Arbeit im Kreistag und seinen Gremien bislang nicht unterbrochen. Viele Besprechungen hätten auch per Videokonferenz stattgefunden. Dass die Kommunalpolitik ihre Arbeit wie gewohnt weiterführe, sei sehr wichtig – „damit notwendige Beschlüsse getroffen werden können“, so der Landkreis-Sprecher. „Denn es gibt auch noch andere Themen als Corona.“

Etwa Bauvorhaben müssten fortgesetzt werden. Zudem müssten die im Zusammenhang mit der Corona-Krise getroffene Entscheidungen in einem demokratischen Rahmen diskutiert und bewertet werden. Diese stehen unter anderem auf der Agenda des Verwaltungsausschusses.

Landkreis Karlsruhe erhält Leistungen aufrecht

Der Landkreis habe seit Beginn der Corona-Krise besonderen Wert darauf gelegt, Leistungen im Sozialbereich und im ÖPNV aufrechtzuerhalten. Bis mindestens Ende April gelten daher finanzielle Regelungen, die das Dezernat III – Mensch und Gesellschaft betreffen.

Leistungen im Wert von rund 4,3 Millionen Euro monatlich werden weiter bezahlt, obwohl diese aufgrund der Kontaktbeschränkungen mitunter nicht erbracht werden konnten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Geld fließe etwa ins Jugendamt oder ins Amt für Versorgung und Rehabilitation.

Ausgaben wegen der Corona-Pandemie sind im Haushalt eingerechnet

Daraus entstünden jedoch keine außerplanmäßigen Ausgaben, da der Betrag bereits im Haushalt verankert sei. Zudem legt Landrat Christoph Schnaudigel dem Gremium Eilentscheidungen vor, mit denen er etwa ad hoc Schutzausrüstung für Helfer, Freiwillige, Pfleger oder Ärzte organisierte. Laut Sitzungsvorlage seien bislang Waren im Wert von knapp 340.000 Euro eingetroffen und bezahlt worden.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sowie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe dünnten ihren Fahrplan massiv aus. Diese Maßnahme sei ein notwendiger Schritt gewesen, um die Zuverlässigkeit und Stabilität eines Grundangebots auch bei stark ansteigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus sicherzustellen, heißt es. Alternativ wäre es infolge des reduzierten Personals zu unkontrollierten Fahrausfällen gekommen. Ziel sei es aber gewesen, ganztägig ein Angebot zu erhalten.

Kreis arbeitet an einem Kompromiss mit Eltern zu den Schülerfahrkarten

Die Fahrten würden demnach nicht reduziert, um Kosten zu sparen, wenn auch die Nachfrage gesunken sei, betont der Landkreis. Die AVG habe vielmehr innerbetriebliche Abläufe angepasst. Bedarfsverkehre wie On Demand wurden nahezu vollständig eingestellt. Busverkehr gibt es nur nach Ferienfahrplan: Das soll auch bis zur Wiederöffnung der Schulen so bleiben. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Schließungen erfolgten Beschwerden der Eltern über die Zahlung der ScoolCard.

Die Verkehrsverbünde vereinbarten daraufhin mit dem Land ein Konzept zur Entschädigung: Für die nicht nutzbaren Tage der Schülerkarte sollen die Mai-Tickets der Eltern weitergelten und ein Ausgleich an die Verkehrsunternehmen fließen. Klärungsbedarf gebe es noch bei der konkreten Umsetzung.