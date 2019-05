Wegen Streik: Ausfälle am Baden-Airpark

Anzeige

Fluggäste aufgepasst: Weil die französische Flugsicherung noch bis Freitagmorgen, 6 Uhr, streikt, fallen am Baden-Airpark mehrere Flüge aus. Betroffen sind am Donnerstag die Ryanair-Flüge von und nach Sevilla, Palma de Mallorca und Alicante im Südosten Spaniens.

Nicht nur die Abflüge, auch die Anflüge fallen aus – am Mittwochabend fiel ein Flug am Baden-Airpark aus, am Donnerstag sind vier Flüge betroffen. „Die Flüge nach Spanien nehmen die kürzeste Route, die eben durch französischen Luftraum führt“, erklärt der Geschäftsführer des Baden-Airpark, Manfred Jung. Wenn der Luftraum nun wegen eines Streiks gesperrt werden muss, müssten die Flugzeuge Umwege fliegen – und das führe zu Verspätungen und Streichungen. „Wir sind ja nicht die einzigen, die betroffen sind“, sagt Jung – auch am Stuttgarter Flughafen und in Basel fallen Flüge aus.

Bereits im vergangenen Monat hätten die französischen Fluglotsen einen Streik angekündigt, der sei dann aber wieder abgesagt worden. „Warum die Franzosen streiken, das wissen wir auch nicht immer so genau“, witzelt Jung.

Aktuelle Informationen zu den Flügen am Baden-Airpark gibt es auf der Internetseite.