Weggeschnippte Kippen kein Kavaliersdelikt: Naturschützer fordern stärkere Konsequenzen

Ob Dosen, Plastikmüll, Kaugummis oder Zigarettenstummel – ein immer noch typisches Bild auf Deutschlands Straßen und in den Fußgängerzonen. Während manche dies allenfalls als ein ästhetisches Manko oder Kavaliersdelikt bagatellisieren, prangern insbesondere Naturschützer die gravierenden Folgen für die Umwelt an.

Von unserer Mitarbeiterin Fabiola Just

Nicht nur in den Metropolen erweist sich die Vermüllung als ein immer größeres Problem. Auch in Kleinstädten und Kommunen wie in der Hardt ist der achtlos weggeworfene Abfall auf den Straßen traurige Realität. Um dieser Situation Herr zu werden und Müllsünder zur Rechenschaft zu ziehen, führen immer mehr Städte höhere Bußgelder ein. Seit Ende vergangenen Jahres ist zudem der neue Umwelt-Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg in Kraft, der 840 Ordnungswidrigkeiten umfasst. Damit lassen sich Ordnungswidrigkeiten landesweit einheitlich verfolgen.

Strafen für Umweltsünder steigen

Umweltminister Franz Untersteller betonte dabei die Notwendigkeit der Umwelterhaltung: „Umwelt-, Klima- und Naturschutz gehören zu den zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Es ist daher nur konsequent, diejenigen zu belangen, die vorsätzlich geschützte Umweltgüter gefährden oder schädigen.“ Waren bisher zehn bis 25 Euro Bußgeld für weggeworfene Zigarettenkippen, Kaugummi oder Obst- und Lebensmittelreste fällig, können Umweltsünder mit 50 bis 250 Euro nun deutlich empfindlicher zur Kasse gebeten werden.

Müllstreifen in der Region bisher kaum vorhanden

Umgesetzt wird dies durch sogenannte Müllstreifen, die im Auftrag des Ordnungsamtes auch in Zivil darauf bedacht sind, schwarze Schafe zu ertappen und die jeweilige Ordnungswidrigkeit anzuzeigen.

In Karlsruhe gelten seit Mai höhere Bußgelder für Müll auf der Straße. Laut Stadtverwaltung gebe es viele Beschwerden von Bürgern über Verschmutzungen auf Straßen und in Grünanlagen. (Karlsruhe ist die Großstadt mit den vierthöchsten Müllgebühren Deutschlands)

In den Kommunen der Hardt ist dies momentan noch kein Thema. Weder in Graben-Neudorf noch in Pfinztal oder in Stutensee und den anderen Hardtgemeinden wird darüber derzeit beraten.

Lediglich in Weingarten gebe es Überlegungen zum Vermüllungskonzept und Gedankenspiele, Bußgelder anzupassen, allerdings ohne konkrete Beschlüsse, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter, Patrick Nagel, mitteilt.

Eine Kippe belastet 40 bis 60 Liter Wasser

Die negativen Auswirkungen, die gerade Zigarettenkippen auf die Natur haben, werden trotz allem von vielen verharmlost. Welch immensen Schaden jedoch ein kleiner Zigarettenstummel in der Natur auf lange Sicht anrichten kann, verdeutlicht Kim Detloff, der Leiter der Abteilung Meeresschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu): Der Filter bestehe aus Mikroplastik beziehungsweise Celluloseacetat.

Etwa fünf bis 15 Jahre dauere es, bis dieser in der Natur nicht mehr sichtbar ist. Abbaubar sei er allerdings nicht. Die liegen gebliebenen Zigaretten mitsamt ihren Schadstoffen werden vom Regen ausgewaschen und gelangen dann ins Grundwasser und in die Meere, wie der Meeresbiologe erklärt.

„Eine Kippe reicht, um 40 bis 60 Liter Wasser zu verunreinigen“, erläutert Detloff. Angesichts von täglich 400 Millionen gerauchten Zigaretten in Deutschland, von denen etwa dreiviertel in der Natur landeten, sei ein Umdenken auch im Zusammenhang mit Bußgeld sinnvoll. „Es wird leider immer noch als Kavaliersdelikt betrachtet“, sagt Detloff.

