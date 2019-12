Weihnachtsbaum-Trends: Selber sägen, früher aufstellen

Anzeige

Bereits seit Anfang Dezember haben im ganzen Karlsruher Stadtgebiet wieder zahlreiche Weihnachtsbaumverkäufer Position bezogen und bieten Nadelhölzer in unterschiedlichen Größen und Formen feil. Was sind die aktuellen Trends im Weihnachtsbaum-Geschäft?

Bei Familie Jacob steht der Christbaum schon seit dem zweiten Advent im Wohnzimmer. „So haben die Kinder viel länger etwas davon. Und es gibt am Heiligen Abend auch keine Hektik mehr wegen der Schmückerei“, sagt Rona Jacob mit einem Schmunzeln.

Dabei sei die Entscheidung für einen festlich geschmückten Adventsbaum Ende November eher zufällig gefallen. Als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann vor einem Baumarkt zahlreiche Weihnachtsbäume entdeckte, habe sie sich spontan zum Kauf entschlossen. „Vier Wochen lang bleiben die Nadeln hoffentlich dran. Und direkt nach Weihnachten können wir den Baum dann guten Gewissens wieder abbauen“, sagt Rona Jacob.

Je früher, desto weihnachtlicher?

Frühaufsteller liegen im Trend Die Jacobs sind nicht die einzigen Frühstarter in die Christbaumsaison. Bereits seit Anfang Dezember haben im ganzen Stadtgebiet wieder zahlreiche Weihnachtsbaumverkäufer Position bezogen und bieten Nadelhölzer in unterschiedlichen Größen und Formen feil.

„Weil immer mehr Leute direkt nach den Feiertagen in den Skiurlaub oder in die Südsee fahren, stellen sie den Christbaum bewusst früher auf“, beschreibt Baumverkäufer Dieter Zimmermann einen „echten Trend“ der vergangenen Jahre. Die meisten Weihnachtsbäume würden allerdings nach wie vor in den beiden Wochen vor dem Heiligen Abend gekauft.

Samstag ist Hauptverkaufstag

Der dritte und vierte Adventssamstag sind nach Zimmermanns Erfahrung die mit Abstand stärksten Verkaufstage. „An den Samstagabenden sind viele frisch gelieferte Bäume schon vergriffen. Wer unter der Woche kommt, hat garantiert mehr Auswahl“, rät Zimmermann. Selbst wenn er an seinem Stand auf dem Parkplatz gegenüber des Skaterparks am Ostring lediglich Nordmanntannen im Programm hat, gibt es zwischen den einzelnen Exemplaren einige Unterschiede. „Die Nordmanntannen aus dem Odenwald sind etwas dichter und die aus dem Schwarzwald dafür umso lichter“, sagt Zimmermann.

Lichte Tannen für echte Kerzen

Wer seinen Christbaum mit Wachskerzen dekorieren und diese auch anzünden will, sollte deshalb unbedingt nach einer etwas weniger dicht bewachsenen Schwarzwaldtanne Ausschau halten. Weil viele Schwarzwaldbäume an den steilen Hanglagen des bekanntesten deutschen Mittelgebirges aufgezogen werden, sind die Äste am unteren Ende des Stammes jedoch meistens unterschiedlich lang. „Eine Schwarzwaldtanne sollte man also besser ins Eck oder vor ein Möbel stellen“, so Zimmermann. Ein Baum drinnen, einer draußen Gut in der Mitte eines Raums machen sich die dicht bewachsenen Nordmanntannen aus dem Oberwald am Stand von Werner Bopp am Zündhütle. „Diese Bäume sind zwar buschig. Aber sie harzen nicht, piksen kaum und nadeln wenig“, preist Verkäufer Holger Riethdorf die Vorzüge der Nordmanntannen.

Andere Baumarten wurden bei Werner Bopp wegen der zu geringen Nachfrage bereits vor Jahren aus dem Programm genommen. Trotzdem kaufen mache Leute auch zwei Bäume, berichtet Riethdorf: Einen großen fürs Wohnzimmer und einen kleinen für den Balkon. Oder einen großen für die Terrasse und einen kleinen für die Küche.

Regionale Hölzer liegen im Trend

Christbäume aus Baden-Württemberg oder den angrenzenden Bundesländern prägen auch bei zahlreichen anderen Verkaufsständen das Angebot. Beim Hofladen „Kraut und Rüben“ in Durlach-Aue gibt es ausschließlich Schwarzwaldtannen. „Regionalität spielt bei unseren Kunden eine immer größere Rolle“, sagt die Verkäuferin.

Christbäume selbst schlagen

Wer sich einen Christbaum aus der unmittelbaren Umgebung ins Haus holen will, kann sich in Karlsruhe einen kaufen oder sogar selbst schlagen. In der Nähe des Waldklassenzimmers in der Linkenheimer Allee werden an diesem Samstag zwischen 9 und 15 Uhr einige Exemplare aus den Christbaumkulturen des Hardtwalds verkauft. Wer Lust und Zeit hat, kann unter Anleitung der Waldpädagogen auch selbst Hand an die Säge legen.

„Selbst ist der Forstmann“ ist am Samstag und Sonntag von jeweils 10 bis 16.30 Uhr auch das Motto in den beiden Kulturen des Christbaumhofs Frank in Rüppurr. „Mehr regional geht eigentlich gar nicht“, sagt Karl-Heinz Frank. In den vergangenen Jahren habe die Nachfrage nach selbst geschlagenen Bäumen stark zugenommen. „Für viele Familien ist das Schlagen des eigenen Baums ein echtes Event. Dafür nehmen sie sich den ganzen Samstag Zeit“, sagt Karl-Heinz Frank. Auf seinem Christbaumhof gibt es zu diesem Trend das passende Rahmenprogramm, nämlich heiße Getränke, warmes Essen und ein knisterndes Feuer.

Außerdem haben die Kunden in den Rüppurrer Kulturen eine größere Auswahl als an den meisten Verkaufsstellen im Stadtgebiet. Außer den obligatorischen Nordmanntannen ziehen die Franks nämlich noch andere Baumarten wie Blaufichten oder Frasertannen groß. Über die Vor- und Nachteile der einzelnen Baumarten möchte Karl-Heinz Frank aber nicht philosophieren. „Den Leuten muss der Baum gefallen“, sagt Frank. „Schließlich steht er über Weihnachten mitten im Wohnzimmer.“