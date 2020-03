Sturmtief Diana wirbelt durch den Landkreis Karlsruhe

Anzeige

Sturmtief Diana hat in der Nacht zum Mittwoch für viel Wirbel in und um Karlsruhe gesorgt. Laut Angaben der Polizei gab es innerhalb von zwei Stunden mehr als 100 Einsätze. Umgestürzte Bäume sorgten an mehreren Stellen für Ärger und Gefahr im Straßenverkehr.

Nach Informationen der Polizei gingen die ersten Meldungen zu Sturmschäden am Sonntagabend ab etwa 21.45 Uhr ein. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz – bis auf zwei Strecken konnten alle Straßen aber zügig freigeräumt werden. Bis zum Morgen gesperrt wurden die Landstraße 604 zwischen der Karlsruher Waldstadt und Eggenstein und die Kreisstraße zwischen Hambrücken und Weiher.

Erst vor drei Wochen hat Sturm Sabine in vielen Teilen Deutschlands und der Region hohen Schaden angerichtet.

Neben blockierten Straßen meldet die Polizei am Montagmorgen auch viele Autos, die durch herabfallende Ziegel oder andere Gegenstände beschädigt worden sind. Den im Stadt- und Landkreis Karlsruhe insgesamt entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf etwa 130.000 Euro. Die glückliche Nachricht nach dem Sturm Diana: Verletzte Menschen gab es keine.

BNN/ots