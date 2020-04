Anzeige

Die Wälder sind nach den trockenen Jahren 2018 und 2019 in einem kritischen Zustand. Sorgenkind in der Region ist der Hardtwald, sagt Forstamtsleiter Moosmayer. Es gehe nun darum, ihn zu erhalten. Waldbesucher müssten immer mehr aufpassen.

Martin Moosmayer muss lachen. Der Forstamtsleiter gibt zu: Wenn er gefragt wird, wie es dem Wald geht, ist die Antwort nie positiv. Es gibt immer Probleme, die angegangen werden müssen, das ist seit Jahrzehnten so.

Aber gibt es nun Probleme, die schwerer wiegen als die Diskussion um das Waldsterben aus den Achtzigerjahren. „So etwas wie jetzt hat es noch nie gegeben“, sagt Moosmayer. „Das ist eine völlig neue Situation. Und die Szenarien machen uns Sorgen.“

Bäume zeigen, wie es ihnen geht

Der Hardtwald ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. „Der Erholungswald par excellence“, sagt Moosmayer. Der habe aber mit am stärksten unter dem Klimawandel zu leiden und sehe anders aus als noch vor zehn Jahren. „Das Gerippe an den Kronen ist schon sehr prägnant geworden für den Hardtwald.“ Es gehe nun darum, ihn zu erhalten.

Die lichten Kronen zeigen, wie sehr der Wald ein Bio-Indikator ist. Die Bäume zeigen, wie es ihnen geht. „Wie Fieber im Körper – der Wald reagiert“, erklärt Moosmayer. Statt auf erhöhte Temperatur achtet der Wald-Doktor unter anderem auf den Verlust an Nadelblättern. 1985 noch lag der Verlust bei 20 Prozent, mittlerweile bei 28 Prozent.

Gegenspieler wie der Borkenkäfer haben da leichtes Spiel. Martin Moosmayer, Forstamtsleiter

„Das hätte man sich nicht vorstellen können“, sagt Moosmayer. „Die Klimawandel-Debatte ist im Wald schon seit 30 Jahren angekommen – aber in den vergangenen zehn Jahren hat sie nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen.“

Der Gesundheitszustand der Wälder sei nach den trockenen Jahren 2018 und 2019 nicht gut. „Sie sind schlecht auf das dritte Trockenjahr vorbereitet. Gegenspieler wie der Borkenkäfer haben da leichtes Spiel.“

Diese Gefahr betont auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU): „Die Wälder leiden praktisch in ganz Mitteleuropa seit zwei Jahren unter Hitze, Trockenheit, Stürmen und Borkenkäfern.“ Die Situation sei auch in Baden-Württemberg „momentan sehr angespannt“.

Waldbesucher müssen wegen der anhaltenden Trockenheit aufpassen

Es gibt zwei Szenarien für den Sommer. An das mit kühlen Temperaturen und viel Niederschlag glaubt Forstamtsleiter Moosmayer selbst nicht. „Mai und Anfang Juni werden entscheidend sein.“ Und wenn es da warm und trocken wird? „Dann werden wir sehr große Probleme bekommen.“

Welche Kämpfe die Bäume auszufechten haben, bekommen auch die Besucher des Waldes zu spüren. „Die Verkehrssicherung wird ein Problem bleiben“, sagt Moosmayer. Immer öfters brechen trockene Äste ab und fallen herab. „Es ist inzwischen ein Riesenaufwand, die Gefahrenstellen zeitnah zu beseitigen.“ Alle, die den Wald besuchen, müssten aufpassen.

Waldbrandgefahr ist enorm

Voll besetzte Grillplätze sind in Zeiten der Corona-Krise unvorstellbar. Sie kämen auch zur Unzeit. Galt Mitte April noch Stufe drei von fünf des Waldbrandgefahrenindexes, hat sich die Lage verschärft. Nach fast vier Wochen Trockenheit sei in der Oberrheinebene und im Hardtwald Stufe vier, tageweise gar die Höchststufe erreicht worden.

Die Waldbrandgefahr ist da enorm. „Wann immer Glut auf trockenen Waldboden, Reisig oder Blätter trifft.“ Von Natur aus entstünden nur wenige Waldbrände, etwa durch einen Blitzeinschlag. „Ausgangspunkt ist immer der Mensch.“ Da reicht schon ein achtlos weggeworfener Zigaretten-Stummel.

180.000 neue Bäume im Landkreis Karlsruhe

Doch statt der Grillplätze steht derzeit der Waldumbau im Fokus. Wegen des Klimawandels wird sich aus Sicht von Moosmayer der Schwarzwald vom Nadelholz in Richtung Laubholz bewegen. 150 Jahre alte Bäume sind so unflexibel wie ihr Stamm selbst: Sie können sich schlecht an die neuen schlechten Bedingungen anpassen.

Nachdem viel Schadholz abgetragen wurde, gibt es ohnehin Bedarf. Die 180.000 neu gepflanzten Bäume im Landkreis haben die Waldbesitzer etwa 1,5 Millionen Euro gekostet, das ist trotz der Förderungen viel Geld. „Wir müssten noch viel mehr Flächen machen“, sagt Moosmayer. Eichen sind klimastabiler. Am Ende ist es eine wirtschaftliche Frage.