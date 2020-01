Bischweierer Narrenzunft bereitet sich auf die Schneller-Weltmeisterschaft in Pfullendorf vor

Anzeige

Eine Gruppe der Bischweierer Narrenzunft Kirschdestorre beteiligt sich an der Schneller-Weltmeisterschaft Anfang Februar in Pfullendorf. Dabei treffen sich Karbatschenschläger aus mehreren Ländern, um die Besten ihrer Branche zu ermitteln. Bewertet wird unter anderem der Klang der Knallgeräusche

Auf blinkenden Rollen zieht der kleine Raik seine Kreise in der Markthalle. Begleitet ist die Vorstellung von knallenden Geräuschen, die er in kurzen Abständen erzeugt. Der Elfjährige ist jüngstes Mitglied der Schneller-Gruppe, die sich auf die Weltmeisterschaft Anfang Februar in Pfullendorf vorbereitet. 16 Teilnehmer – vier Männer, fünf Frauen und sieben Jugendliche – aus der Bischweierer Narrenzunft Kirschdestorre trainieren seit Sommer vergangenen Jahres für dieses Großereignis mitten in der närrischen Kampagne.

Karbatschenschläger üben in der Markthalle

Die Schneller, bekannt auch als Karbatschenschläger, absolvieren derzeit in der Bischweierer Markthalle ihre letzten Trainingseinheiten vor der WM. „Wir starten nur mit der kurzstieligen Karbatsche“, sagt Trainer Robert Schröder.

Die langstieligen Exemplare, auch als „Goasls“ bekannt, die von Goaslschnalzern geschwungen werden und bei der WM eine eigene Kategorie bilden, bleiben bei den Bischweierern außen vor. 3,20 Meter bis 3,50 Meter lang sind die peitschenartigen Exemplare, mit denen sich die Spezialisten der Narrenzunft Kirschdestorre auseinandersetzen.

Durch Fallschirmseide wird der Schall gebrochen

Die Karbatschen wurden einst beim Viehtrieb verwendet. Heute werden sie vielfach an Fastnacht, vor allem im Bodenseeraum und in Oberschwaben geschwungen. Sie bestehen aus Hanfseilen, die wiederum an Holzgriffen befestigt sind. „Wir verwenden Kirschbaumholz“, sagt Schröder – mit unverkennbarem Stolz, die Griffe im Kirschendorf Bischweier auch selbst angefertigt zu haben.

Ein Element von ganz zentraler Bedeutung befindet sich am Ende des Hanfseiles. Ein kleines Stück Fallschirmseide ist dort befestigt – und entscheidend dafür verantwortlich, dass bei den gegenläufigen Schwüngen der Karbatschen der Schall gebrochen und der gewünschte Knall erzeugt wird.

Seile dürfen nie den Boden berühren

„Die Seile dürfen nie den Boden berühren“, betont Schröder, wie wichtig es ist, während der 30-sekündigen Performance das Gerät in der Luft zu halten – und zwar möglichst waagrecht. Fünf Juroren bewerten bei der WM die Darbietung in den verschiedenen Kategorien, in denen die Bischweierer antreten. Zweier- und Dreiergruppen gehören dazu, genauso wie jene Teilnehmer, die in der Kategorie Kunst antreten, in der besonders kreative Darbietungen mit den Karbatschen gefragt sind.

Gleichbleibender Takt ist ein wichtiges Bewertungskriterium

Körperhaltung, Standsicherheit, waagrechte Peitschenführung, einheitliche Knallentwicklung und gleichbleibender Takt sind ansonsten die maßgebenden Bewertungskriterien bei den Titelkämpfen. Dass die Verletzungsgefahr nicht nur bei ungeübten Anfängern nicht gerade klein ist, bestätigen Robert Schröder und seine Mitstreiter: „Deshalb trainieren wir ja auch so oft“.

Immerhin: Wer in den ersten zehn Sekunden seiner Vorstellung aus dem Takt gerät, darf nochmal anfangen, um seine Chancen nicht schon frühzeitig einzubüßen.

WM-Teilnahme kein Neuland

Für die Bischweierer ist die Teilnahme an der WM indessen kein Neuland. Vor fünf Jahren waren sie schon in Weingarten mit von der Partie – und dies auch äußerst erfolgreich. Mit vier Vizeweltmeistern kehrten sie damals zurück.

Einer, der knapp am Titel vorbeigeschrammt war, ist Lukas Mack. Er startete seinerzeit noch bei der Jugend, mit seinen 20 Jahren ist er nun aber bei den Erwachsenen mit von der Partie. „Man muss sehen, wie stark die Konkurrenz ist, aber der Ehrgeiz ist da, auch diesmal wieder ganz vorne dabei zu sein“, verrät Mack. Peter Reichert, mit 62 Jahren ältester Starter aus der Bischweierer Riege, wird konkreter: „Ein Podestplatz ist unser Ziel. eine schöne Veranstaltung wird das aber bestimmt.“

Einschnellen ähnelt einem Silvesterfeuerwerk

Seit 23 Jahren bereits gehört Anja Reichert zu den Kirschdestorre – und sie ist Bestandteil des weiblichen Parts bei der WM. „Das ist schon ein anderes Event als wenn man nur bei einem Umzug teilnimmt“, sagt sie. Und: Die vielen Zuschauer, aber auch der Wettkampfcharakter erhöhen nach ihrem Empfinden noch zusätzlich den Reiz, den möglichst perfekten Umgang mit den Karbatschen zu demonstrieren.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die WM haben die Bischweierer im Übrigen schon am Dreikönigstag erhalten. Dort trafen sich die Kirschdestorre in ihren traditionellen Kostümen zum Einschnellen. Ähnlichkeiten zu einem verspäteten Silvesterfeuerwerk waren dabei unverkennbar. Freilich: „Die machen aber keinen Feinstaub“, kommentierte ein Zuschauer mit Kennerblick das knallige Szenario.